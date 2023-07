Tour 2023: Giulio Ciccone verzekert zich van bergtrui (en is daar dolblij mee)

Giulio Ciccone heeft de bergtrui binnen. Mits hij de finish op de Champs-Élysées haalt, kan de eindzege in het bergklassement van de Tour de France de Italiaan niet meer ontgaan. Hij verzekerde zich van de winst door in het eerste deel van de twintigste etappe nog een sloot punten te pakken.

Ciccone begon de dag met 88 bergpunten. Hij stond daarmee aan de leiding in het nevenklassement, maar Felix Gall en Jonas Vingegaard hijgden in zijn nek. Gall had 82 punten, Vingegaard 81 punten. Ciccone pakte echter de volle buit op de Ballon d’Alsace (11,5 km aan 5,3%), de Col de la Croix de Moinats (5,2 km aan 7,1%), de Col de Grosse Pierre (3,2 km aan 7,2%) en de Col de la Schlucht (4,4 km aan 4,9%). Dat leverde hem in totaal nog eens zeventien punten op, terwijl Gall en Vingegaard niet in de punten vielen.

De voorsprong van Ciccone is daardoor nu 23 punten op Gall en 24 punten op Vingegaard. In het restant van de voorlaatste rit zijn nog maximaal twintig punten te verdienen voor degene die als eerste bovenkomt op de Petit Ballon én de Col du Platzerwasel. Morgen, in de slotrit naar Parijs, ligt op een klimmetje van de vierde categorie nog slechts één punt te rapen. Kortom: Ciccone is niet meer in te halen. Dat besefte de Italiaan zich uiteraard ook, toen hij als eerste over de top van de Col de la Schlucht. Hij vierde daar het feestje al.

🚴🇫🇷 | Zo hoort het! Ciccone pakt wederom de bergpunten en is dolblij met zijn trui! Volledig terecht! De winnaar van de bollentrui, als hij Parijs haalt, is Giulio Ciccone! #TDF2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/pEms71ndvf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 22, 2023