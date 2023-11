donderdag 16 november 2023 om 11:02

CIC Mont Ventoux gaat in 2024 vanwege opvallende reden niet door

De CIC-Mont Ventoux, de Franse eendagswedstrijd met finish op de flanken van de mythische Mont Ventoux, zal niet plaatsvinden in 2024. De reden? Op 19 juni, de dag van de CIC-Mont Ventoux, is het departement Vaucluse al in de ban van de Olympische fakkeltocht.

De tocht met de olympische vlam door Frankrijk begint volgend jaar in Marseille. Vanuit de havenstad in Zuid-Frankrijk gaat de vlam richting Parijs, waar op 26 juli 2024 de Olympische Spelen worden geopend. Op 19 juni voert de tocht door het departement Vaucluse, niet ver van het parcours van de CIC-Mont Ventoux.

Het blijkt organisatorisch niet mogelijk om twee evenementen in goede banen te leiden. “In 2024 geven we het stokje door aan de Olympische vlam, die de Vaucluse zal doorkruisen en in juni naar de top van de Mont Ventoux zal klimmen”, legt Nicolas Garcera, de koersdirecteur van de CIC-Mont Ventoux, uit in een perscommuniqué.

Terug op de kalender in 2025

“Ik wil graag onze titelpartner, de CIC, bedanken voor het nakomen van onze afspraken. De wedstrijd zal in 2025 weer terugkeren op de kalender, opnieuw als UCI Pro Series-wedstrijd.” De toertochten gaan volgend jaar wel gewoon door.