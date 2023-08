donderdag 31 augustus 2023 om 19:38

Cian Uijtdebroeks: “Zonder mijn val zou ik verder gekomen zijn”

Cian Uijtdebroeks kwam donderdag als vijfde klassementsrenner over de streep in Javalambre. De piepjonge Belg bleef onder meer Remco Evenepoel, Enric Mas en Geraint Thomas voor en verloor maar veertien seconden op Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. “Mijn val heeft veel energie gekost.”

Via de officiële kanalen van de ploeg vertelt Uijtdebroeks dat hij in het begin van de etappe betrokken raakte bij een valpartij. “Ik denk dat ik op mijn heup ben terechtgekomen. Daarna voelde ik me niet geweldig en moest ik ook wisselen van fiets. Dat gebeurde op een slecht moment, want iedereen ging hard. Uiteindelijk kon ik wel terugkomen, maar het peloton was in stukken gebroken. Daardoor moesten we van groep naar groep rijden. Dat heeft energie gekost.”

“De rest van de dag heb ik dan geprobeerd om te herstellen en dan begon ik me weer wat beter te voelen”, legt de klimmer van BORA-hansgrohe uit. “Op de laatste klim gaf ik dan alles wat ik nog in de benen had. Ik denk dat ik zonder mijn valpartij iets verder was geraakt. We zijn echter nog niet uitgeschakeld en ik ben klaar om de strijd aan te gaan in de volgende bergritten.”