zondag 17 september 2023 om 09:51

Cian Uijtdebroeks zakt nog naar achtste plaats: “We kennen mijn zwaktes”

Cian Uijtdebroeks leek in zijn eerste grote ronde op weg naar een zevende plaats in het eindklassement, maar de 20-jarige Belg zakte in de voorlaatste etappe van de Vuelta a España toch nog een plaatsje. Uijtdebroeks kon in de finale niet aanpikken bij de favorietengroep en zag zo ploegmaat Aleksandr Vlasov nog over hem komen.

De jonge renner van BORA-hansgrohe was aanvankelijk wel mee op de Alto San Lorenzo, de laatste beklimming in deze Ronde van Spanje, maar moest in de laatste klimmende kilometers toch passen. “De finale was toch nog echt lastig”, begon hij na afloop in gesprek met Het Nieuwsblad. “En echt explosief. Ik weet dat die explosiviteit voor mij nog een minder punt is.”

“Ik kan hard gaan voor een uur, maar niet voor een korte tijd. Dankzij Jan Hirt (die uitkomt voor een concurrerende ploeg, red.) en Sergio Higuita bleven we echt sterk gaan, en zo verzekerden we ons ervan dat Joao Almeida niet meer over me kwam.” Zijn ploegmaat Vlasov ging hem echter nog wel voorbij in de stand en dus zal Uijtdebroeks als achtste eindigen in Madrid.

Visitekaartje

De goedlachse Belg heeft zo zijn visitekaartje afgegeven als ronderenner, ook aan zijn werkgever. “De ploeg wilde met mij ook wel voor een klassement gaan, maar daar geloofden ze niet zoveel in. Het was eerder de teamstrategie dat Alex (doelt op Vlasov, red.) de man zou zijn. Ik probeerde, naast hem, mijn best te doen om vooraan te blijven.”

“Ik ben erg blij dat ik in de top tien ben gebleven. Dat is wat ik nodig had. Dat ik de ploeg en andere ploegen kon tonen dat ik het in me heb om drie weken op een constant niveau te rijden. We kennen mijn zwaktes: tijdrijden en explosiviteit. Dat zijn dingen waar ik echt in moet verbeteren. Maar dat zijn dingen voor de volgende jaren. Ik ben erg blij met het resultaat dat ik hier heb behaald.”