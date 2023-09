zaterdag 16 september 2023 om 17:29

Vuelta 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 20 – Uijtdebroeks verliest nog een plekje

Cian Uijtdebroeks heeft in de laatste lastige etappe nog een plekje verloren in het algemeen klassement. De Belgische kopman van BORA-hansgrohe kon op de Alto San Lorenzo niet aanpikken bij de favorietengroep en zag zo ploegmaat Aleksandr Vlasov nog over hem komen.

Vanochtend gaf Uijtdebroeks nog aan dat hij voelde dat Vlasov hem nog graag voorbij wilde. “Ik voel dat er een bepaalde spanning hangt. Hij wil liever voor me eindigen, terwijl dat voor mij eigenlijk niets uitmaakt. Of ik op tafel durf te slaan? Ik zeg soms wel mijn gedacht, ja, maar dit hoort ook bij de wielersport”, aldus de Belg bij VTM.

Ook eindwinnaar Sepp Kuss en ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic verloren nog iets van hun pluimen, omdat ze ervoor kozen om samen al juichend over de aankomst te rijden.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 20

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) in 65u31m27s

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 17s

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 1m08s

4. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 3m44s

5. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 4m03s

6. Enric Mas (Movistar) op 4m14s

7. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 8m19s

8. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 8m26s

9. Joao Almeida (UAE Emirates) op 10m08s

10. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 12m04s

11. Steff Cras (TotalEnergies) op 14m30s

12. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 17m10s