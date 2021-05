Cian Uijtdebroeks voert weer nummertje op in Classique des Alpes Juniors

Cian Uijtdebroeks heeft weer een nummertje opgevoerd. De Belgische junior van Team Auto Eder bleek in de Classique des Alpes Juniors weer onklopbaar te zijn. Met een voorsprong van maar liefst vier en zes minuten op Luis-Joe Luhrs en Lenny Martinez kwam hij na 128 kilometer over de meet.



Op de eerste beklimming van de dag, de Col du Mont Tournier, trok de 18-jarige renner al ten aanval. Een voor een raapte Uijtdebroeks de vroege vluchters op, waarna hij zijn voorsprong minuut voor minuut wist uit te bouwen.

Het is niet de eerste keer dat de Belg een solo uit de benen perst. Eerder deed hij dat ook al in de Grote Prijs van West-Bohemen, waar hij ook al met minuten voorsprong over de finish kwam.