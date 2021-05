Toptalent Uijtdebroeks wint juniorenkoers na solo van zeventig kilometer

Cian Uijtdebroeks heeft in de Grote Prijs van West-Bohemen, een juniorenwedstrijd, andermaal zijn klasse getoond. De 18-jarige Belg bereikte na een solo van maar liefst zeventig kilometer als eerste de finish, met een voorsprong van bijna vier minuten op zijn naaste belagers.

De renner van Team Auto Eder, de opleidingsploeg van BORA-hansgrohe, besloot in de koers van 133 kilometer al snel voor de aanval te kiezen. Uijtdebroeks profiteerde daarna optimaal van het afstoppingswerk van zijn ploeggenoten van Team Auto Eder, maar de dappere solist bleek tegelijkertijd sterk genoeg om zijn voorsprong uit te breiden en vast te houden.

Aan de streep was het verschil immens voor Uijtdebroeks, die een maand geleden ook al op indrukwekkende wijze een juniorenwedstrijd in Oostenrijk wist te winnen. Eind vorig jaar besloot de gewilde coureur een meerjarig contract te tekenen bij BORA-hansgrohe. Er was flinke interesse voor de beloftevolle wielrenner.

Veldrijden

Onder meer Team Sunweb, Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma streden om zijn handtekening. Uijtdebroeks zal in 2022 de overstap maken naar de WorldTour. Het toptalent is komende winter ook in het veld te bewonderen. De renner gaat zich in België aan een aantal crossen wagen, in de hoop zijn explosiviteit en stuurvaardigheid aan te scherpen.