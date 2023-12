zondag 10 december 2023 om 17:04

Cian Uijtdebroeks traint in sponsorloos shirt en broek van Jumbo-Visma

Cian Uijtdebroeks is zondag gespot tijdens een trainingsrit, die hij reed in een volledig zwarte outfit zonder sponsoren. Rondom de jonge Belg is een transfersoap gaande, nadat Visma | Lease a Bike hem presenteerde voor 2024, maar zijn huidige ploeg BORA-hansgrohe ontkent dat er sprake is van een verbroken contract.

Het is Chris Froome die inspeelt op de soap omtrent de transfer van Cian Uijtdebroeks. Froome is met Israel-Premier Tech op trainingskamp in Catalonië, blijkt uit zijn gegevens op Strava. Zondag stond een trainingsrit van 152 kilometer en 2.400 hoogtemeters gepland voor de Brit.

Op de foto die Froome deelt zijn enkele ploegmaats te zien én in hun wiel zit Uijtdebroeks. Hij draagt nog wel de groene Specialized-helm van BORA-hansgrohe, maar verder een zwarte tenue. Op andere online beelden, gedeeld door YouTuber Benji Naesen, zou Uijtdebroeks te zien zijn in een broek van Jumbo-Visma.

Uijtdebroeks is van mening dat hij per 1 december zijn contract bij BORA-hansgrohe heeft verbroken en vrij is om te gaan naar een andere ploeg. BORA-hansgrohe spreekt dat tegen, waardoor er een flinke discussie is ontstaan rondom de aangekondigde transfer van Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma (volgend jaar Visma | Lease a Bike). Het management van Uijtdebroeks kondigde aan dat er juridische stappen worden ondernomen.