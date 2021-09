Cian Uijtdebroeks relativeert: “Ik heb nog tijd om beter te worden in dit -vlakke- werk”

Interview

Hij was podiumkandidaat, maar Cian Uijtdebroeks moest vrede nemen met een zesde plaats op het WK tijdrijden voor junioren. “Uiteraard ben ik een beetje ontgoocheld. Anderzijds, ik heb alles gegeven, ik was kapot toen ik over de finish reed. Dan was dit gewoon het maximaal haalbare resultaat.”

Op het EK pakte Uijtdebroeks zilver, na Alec Segaert. Zo waren de verwachtingen voor het WK meteen hoog gespannen. “Maar dat EK in Trento was toch nog iets anders”, vindt Uijtdebroeks. “Dat was dan wel geen klimkoers, maar er waren wel meerdere stroken bergop. En op elk stukje dat naar boven loopt, heb ik een voordeel met mijn gewicht. Op alles wat vlak of bergaf loopt, heb ik een nadeel. Vandaag was alles vlak.”

“Dat is een beetje mijn verhaal van vandaag. Ik weet niet hoe de jongens die voor mij eindigen gebouwd zijn, maar de iets bredere types waren toch in het voordeel. En die Wang ken ik wél, dat is bovendien een echte aerospecialist. Hoe die op een fiets zit… Bij mij moet daar toekomstgericht nog aan gewerkt worden. Geen nood, want ik ben nog jong. Het kan nog. Maar tel die factoren samen met de lichte blessure die ik deze week opliep, en dan wordt het niet gemakkelijk om te winnen.”

Adrenaline

Van zijn blessure had hij tijdens de tijdrit niet té veel last, geeft Uijtdebroeks aan. “Je bent zo gefocust, er stroomt zoveel adrenaline door je lijf, dat je dat eigenlijk niet voelt. Al zie ik op mijn Wahoo dat mijn linkerbeen iets meer heeft geduwd dan mijn rechterbeen. Dat is het been waar ik mijn blessure had. Dus echt ideaal zal het wel niet geweest zijn.”

Op de vraag of hij dan niet zijn maximale wattages had kunnen duwen, had hij niet meteen een pasklaar antwoord. “Dit zal niet mijn beste dag ooit op de fiets geweest zijn, maar met mijn 65 kilogram trapte ik toch boven de 390 watt. Maar nog eens, tegen die mannen van 80 kilogram en als niet-aerospecialist blijft het een moeilijke opgave.”

Vrijdag maakt Uijtdebroeks ook zijn opwachting in de wegrit. “Ook dat parcours is me niet op het lijf geschreven. Dus wordt het hopen op een zware, hele zware wedstrijd. Ik ga alles geven, zeker proberen om de koers zo hard mogelijk proberen te maken. Het wordt mijn laatste koers van het seizoen, dus ik ga er in elk geval alles aan doen. Nee, niet in de allerbeste conditie, maar in een rit in lijn is dat misschien ook niet nodig”, bleef het klimtalent optimistisch.