Cian Uijtdebroeks loopt spierscheuring op na aanvaring met inbreker, maar start toch op het WK

De 18-jarige Cian Uijtdebroeks staat dinsdag ‘gewoon’ aan de start van de WK wielrennen in Vlaanderen, maar veel had het niet gescheeld of het Belgische toptalent had het evenement aan zich voorbij moeten laten gaan. De reden: een aanvaring met een inbreker, waarbij Uijtdebroeks een spierscheuring achter zijn knie opliep.

In gesprek met DHnet doet de tweedejaars junior zijn verhaal: “Ik sliep, toen ik plotseling lawaai hoorde. Mijn slaapkamerraam stond nog open en toen ik ging kijken, zag ik iemand op het dak staan die probeerde naar binnen te komen. Gelukkig kon ik snel het raam sluiten en daarna rende ik naar beneden om het alarm in te stellen. Bij een van die bewegingen raakte ik gewond.”

“Op de fiets voelde ik de dag erna dat er iets mis was”, gaat hij verder. Een spierscheuring achter zijn knie, zo blijkt. “Ik ben die week veel naar de fysiotherapeut en dokter geweest en mocht een aantal dagen niet fietsen. Ik dacht er even over na om niet naar het WK te gaan, maar heb mezelf opgepept door te zeggen dat een WK in eigenland heel speciaal is. Misschien maak ik dit hierna nooit meer mee.”

En dus is de renner die volgend jaar prof wordt bij BORA-hansgrohe er bij volgende week. “Ik kan ook weer rijden en ik denk dat mijn conditie niet helemaal weg is”, eindigt hij.