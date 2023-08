dinsdag 29 augustus 2023 om 08:30

Cian Uijtdebroeks mee met beste klassementsrenners in eerste bergrit: “Hopelijk word ik elke dag beter”

Cian Uijtdebroeks heeft een prima eerste bergrit gereden in de Vuelta. De jonge Belg kon mee met de beste klassementsrenners en kwam als achtste over de streep. Momenteel staat Uijtdebroeks achtste in het algemeen klassement. “Dit geeft vertrouwen voor mijn ambitie om in de top-10 te eindigen.”

“Het ging natuurlijk hard, maar uiteindelijk viel het ook wel mee. Ik mis nog een beetje punch. Het tempo zat goed. Nu hangt het er een beetje vanaf hoe ik kan herstellen. Hopelijk word ik elke dag nog wat beter”, opende een optimistische Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad. “Zeker bergop heb ik vertrouwen opgedaan.”

In het eerste deel van de etappe kende de renner van BORA-hansgrohe nog wat mindere momenten. “Ik voelde me eigenlijk niet zo geweldig en vreesde er een beetje voor. Ik begon wat te twijfelen omdat ik al twee maanden niet meer gekoerst heb. Ik dacht dat ik misschien nog wat in het ritme moest komen. Ik heb wel even afgezien en begon me af te vragen of het niveau toch niet te hoog was. Uiteindelijk kwam het goed en voelde ik dat mijn benen zondag toch goed zijn los gekomen.”

Uijtdebroeks: “Mijn sprint is niet zo explosief”

“Het ging alsmaar sneller en er dreigde een gat te vallen, maar toen Kuss en Soler tempo begonnen maken, kwam dat mij goed uit” vult Uijtdebroeks nog aan over de absolute finale.” Ik hou niet zo van die tempowisselingen, versnellen, vertragen… Dat zij de snelheid opdreven en aanhielden, was perfect voor mij. Mijn sprint is niet zo explosief. Die punch heb ik nog niet. Ik was erbij en daar ben ik heel blij mee.”