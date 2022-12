Cian Uijtdebroeks: “Als ik in 2023 een grote ronde rijd, zal het de Vuelta zijn”

Cian Uijtdebroeks is nog maar 19 jaar oud, maar de Belg heeft zijn eerste seizoen als prof er al opzitten. In gesprek met RTBF vertelt hij over zijn debuutjaar bij BORA-hansgrohe en zijn programma voor 2023. Dat programma zal enigszins veranderen ten opzichte van 2022.

“Wat we een beetje willen veranderen, is dat we rittenkoersen van een week op WorldTour-niveau gaan doen”, legt Uijtdebroeks uit. “Ik bedoel bijvoorbeeld de Ronde van Catalonië of misschien het Critérium du Dauphiné, ook om te kijken of het al mogelijk is om daar mee te spelen in het algemeen klassement.”

“En dan is er nog de vraag of we een grote ronde doen aan het einde van het seizoen of niet. Waarom zouden we de sprong niet wagen, als ik goed reageer op de WorldTour-wedstrijden van een week? Als we dit doen, zal het de Vuelta worden. We gaan nog niet naar de Tour de France, zeker niet met de route van dit jaar. En ook niet naar de Giro! Er zijn te veel tijdritten voor mij…”, lacht het rondetalent.

Tour de l’Avenir

Uijtdebroeks hoopt komend seizoen wel weer de Tour of the Alps en de Sibiu Cycling Tour (die hij in 2022 als derde afsloot) te rijden om een resultaat te behalen. De Tour de l’Avenir zal hij niet opnieuw betwisten. De Belg wist de voorbije editie van de Ronde van de Toekomst te winnen. “Ik wilde meestrijden voor het klassement en zien wat ik zou kunnen in een wedstrijd van elf dagen”, blikt Uijtdebroeks terug.

“Het niveau was heel hoog. Zelfs nu kan ik nog niet geloven dat mijn naam op de erelijst staat naast die van Pogacar, Bernal en zulke jongens. Zij waren mijn idolen. En dat zijn ze ook nu nog. Soms is het moeilijk te vatten, want je wilt ze aanmoedigen, maar tegelijkertijd zijn het je tegenstanders.”