woensdag 13 september 2023 om 18:22

Cian Uijtdebroeks lacht breeduit na debuut op Angliru: “Ik had het erger verwacht”

Cian Uijtdebroeks haal je voorlopig niet van zijn roze wolk. De nog maar 20-jarige Belg van BORA-hansgrohe is bezig aan zijn eerste grote ronde ooit en verbaast zichzelf keer op keer. Bij zijn allereerste kennismaking met de loeisteile Alto de l’Angliru werd hij knap zevende. “Ik had het erger verwacht”, zei hij lachend tegen Sporza.

“Het is heel steil en ik dacht ook een paar keer: Hoe lang nog? Want er waren echt veel steile stukken”, aldus Uijtdebroeks. “Ik moest een paar keer echt met een klein verzet pure kracht zetten, toen voelde ik het wel een beetje. Maar het is fantastisch dat ik met die gasten kan boven komen.”

Want Uijtdebroeks verloor uiteindelijk ‘maar’ 1.20 minuut op ritwinnaar Primož Roglič. Vlak voor de Belg kwam João Almeida over de meet en achter hem finishten onder meer Juan Ayuso en Enric Mas. “Zeg maar fantastisch!”, zegt hij stralend. “Ik ben mijn droom aan het beleven.”

In het algemeen klassement heeft Uijtdebroeks ook een sprong gemaakt. Hij is na zeventien etappes zevende op 6.43 minuut van rode trui Sepp Kuss.