woensdag 13 september 2023 om 12:22

Cian Uijtdebroeks kijkt uit naar Angliru-rit: “De uitdaging van mijn leven”

Heel veel renners – en zeker de niet-klimmers – zullen niet uitkijken naar de zeventiende etappe van de Vuelta a España. De ronde finisht vandaag namelijk op de top van de loodzware Alto de l’Angliru. Cian Uijtdebroeks heeft er daarentegen wel zin in. “Ik ben er niet bang voor”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Het is erop of eronder in de derde week van de Vuelta España. De zeventiende rit schotelt de renners een loodzwaar parcours voor met twee beklimmingen van de eerste categorie én de beklimming van de mythische Alto de l’Angliru. Een iconische beklimming met uitschieters tot boven de 20%, met een maximale piek van 24%.

“De Angliru wordt de uitdaging van mijn leven”, blikt Cian Uijtdebroeks, de nummer negen in het klassement, vooruit. “Ik ben er niet bang voor. Nee, ik ga er tegenaan. Ik hoop op de benen van in de Pyreneeën, dat zou fantastisch zijn. Het wordt A of B: een goede dag of minuten verliezen. De sterksten zullen er overleven.”

Voor de 20-jarige Belg van BORA-hansgrohe is het de eerste keer dat hij een dergelijke beklimming zal oprijden in wedstrijdverband. “Zoiets als de Angliru heb ik nog nooit gezien in koers. Zo lang en zo steil is die klim. Op de Tourmalet reed ik met twintig of 25 kilometer per uur omhoog. Nu wordt dat misschien vijftien of tien kilometer per uur.”