zaterdag 2 september 2023 om 19:49

Cian Uijtdebroeks kent moeilijke dag op de fiets: “De sleutel is om nu te herstellen”

Cian Uijtdebroeks heeft in de achtste etappe van de Vuelta ruim een minuut verloren op zijn naaste concurrenten. De jonge Belg is bezig aan een uitstekende eerste week, maar kon de beste renners niet volgen op de Xorret de Catí. “Het is normaal om je slechter te voelen twee dagen na een crash”, laat Uijtdebroeks weten via de kanalen van BORA-hansgrohe.

“Vandaag was een hele zware dag”, begint Cian Uijtdebroeks na zijn tijdverlies ten opzichte van grote namen als Primož Roglič en Remco Evenepoel. “Ik voelde me niet geweldig op de fiets. Het is natuurlijk normaal dat je je twee dagen na een crash nog steeds slechter voelt. De sleutel is dus nu om te herstellen en mij klaar te maken voor de volgende etappes.”

De kopmannen van BORA-hansgrohe kwamen al vroeg op de slotklim in de problemen. Zowel Uijtdebroeks als Aleksandr Vlasov verloren tijd. Vlasov kwam als tiende over de streep en verloor 39 seconden. “De jongens hebben vandaag geweldig werk geleverd met de positionering om ons te ondersteunen, vooral Emu (Buchmann, red.) en Lenni (Kämna, red.). Al met al hebben we geprobeerd deze zware dag zo goed mogelijk te overleven.”