zondag 1 oktober 2023 om 08:28

Christophe Laporte schittert in Europese trui en krijgt ook speciale fiets en helm

Christophe Laporte heeft zaterdag voor het eerst zijn nieuwe Europese kampioenstrui getoond. De Fransman van Jumbo-Visma won vorige week het EK wielrennen in Drenthe na een zenuwslopende finale en debuteert zondag in het wit-blauwe sterrentruitje in de Famenne Ardenne Classic.

Laporte heeft naast een complete outfit – met het traditionele wit, blauw, de gele sterren en een zwarte broek – ook een speciaal gekleurde Cervélo ontvangen van de fietssponsor, eveneens in de Europese kleuren. Ook draagt hij vanaf nu een bijpassende witte helm van Lazer.

De kans was sowieso groot geweest dat Jumbo-Visma, Cervélo en Lazer deze Europees getinte uitrusting mochten maken, omdat Laportes ploeggenoten Wout van Aert en Olav Kooij tweede en derde werden op het EK.

Laporte gaat dit jaar nog drie keer in actie komen in zijn gloednieuwe outfit. Na de Famenne Ardenne Classic koerst hij ook nog in de Sparkassen Münsterland Giro en in Parijs-Tours, waarna hij zijn seizoen afsluit.