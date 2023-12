vrijdag 15 december 2023 om 20:17

Christoph Roodhooft over terugkeer Mathieu van der Poel: “Ik verwacht een meer dan degelijke Mathieu”

Christoph Roodhooft heeft wat meer uitleg gegeven bij de rentree van Mathieu van der Poel in het veld. De ploegleider van Alpecin-Deceuninck vertelt bij Sporza onder meer dat hij verwacht dat de wereldkampioen in goede doen is en dat hij het jammer vindt dat Wout van Aert en Tom Pidcock er niet bij zijn op het WK.

Roodhooft legt in eerste instantie uit waarom Van der Poel op het laatste moment de cross in Herentals nog toevoegde aan zijn kalender. “We zijn woensdag thuis gekomen van onze stage in Spanje. Het gat tussen thuiskomen van Spanje en de eerste cross in Mol was toch vrij groot. Mathieu had het idee om dat gat wat kleiner te maken met een extra wedstrijd. Dat is leuk, want Herentals is voor ons een cross voor eigen volk (de thuisbasis van de ploeg is in Herentals, red.).”

‘Goed werken richting het WK’

“Ik verwacht zaterdag een meer dan degelijke Mathieu in Herentals”, voorspelt Roodhooft. “Hij is zeker goed genoeg. Toen Mathieu in het verleden aan zijn veldritseizoen, weg- of MTB-seizoen begon, was hij meestal vrij dicht bij de zege. Ik verwacht dat morgen ook wel. Voor ons is het belangrijk dat hij goed kan werken richting het WK. Het hogere doel ligt dan nog eens anderhalve maand later met de Ronde van Vlaanderen en de week erna.”

In tegenstelling tot Wout van Aert en Tom Pidcock rijdt Van der Poel wel een heel druk programma. De ploegleider verwacht echter niet dat Van der Poel minder fris aan het voorjaar zal beginnen. “We zijn daar niet bang voor. We hebben het nu al een aantal jaren op deze manier aangepakt en het is telkens goed gegaan. Als het straks slecht zou gaan in het voorjaar, zullen we niet met een beschuldigende vinger naar die 14 crossen wijzen.”

Roodhooft: “Vind het jammer dat Van Aert en Pidcock er niet zijn op het WK”

Tot slot vertelt Roodhooft waarom Van der Poel ervoor koos om ook het WK te rijden. “Mathieu rijdt maar een klein half crosseizoen in vergelijking met de andere veldrijders (zoals Eli Iserbyt en Lars van der Haar, red.). En aan een crossseizoen zonder een afsluitend WK moet je niet beginnen als je een renner van het kaliber van Mathieu van der Poel bent. Dan is het echt bezigheidstherapie.”