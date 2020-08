Ploegleider Christoph Roodhooft: “Mathieu gokte op een sprint” zaterdag 8 augustus 2020 om 22:19

Mathieu van der Poel eindigde in zijn eerste Milaan-San Remo als dertiende. Daarmee was hij zo teleurgesteld dat hij – voorlopig – niet wilde reageren. Dat deed zijn ploegleider Christoph Roodhooft vanavond in zijn plaats. “Eerlijk? We hadden veel meer verwacht van deze Italiaanse koersen.”

“Tot en met het opdraaien van de Poggio liep alles perfect”, vertelt Roodhooft aan Het Nieuwsblad. “Ik dacht toen dat hij zou aanvallen, maar hij deed het niet. En toen Van Aert en Alaphilippe gingen, heeft hij gegokt dat die twee niet zouden wegblijven. Hij dacht dat een compacte groep zou sprinten op de Via Roma.”

“Met het duo Matthews-Benoot en ook nog koppeltjes bij UAE en Bahrain-McLaren dacht Mathieu dat de samenwerking in de achtervolgende groep gunstig zou zijn en de twee vooraan zouden worden gegrepen. Helaas, dat gebeurde niet. Gegokt en verloren. Misschien achteraf dom, maar je kan niet altijd de juiste keuze maken”, zegt Roodhooft.

“Lombardije te zwaar”

De ploegleider van Alpecin-Fenix toont begrip. “We mogen niet vergeten dat het zijn eerste deelname is. Milaan-Sanremo is ook een zware koers.” Roodhooft is niet tevreden van de resultaten in Italië. “De uitslagen zijn niet wat we ervan verwacht hadden. Daar moeten we heel eerlijk in zijn. Het verschil tussen winnen en dertiende worden is soms kleiner dan de uitslag doet vernoemen.”

“Ik ga niet zeggen dat Mathieu minder goed is dan we hadden verwacht, maar de flits die we van hem gewend zijn is er nog niet of hij heeft die flits alleszins nog niets gebruikt. Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken, maar het is niet aangenaam.” Met Il Piemonte en de Ronde van Lombardije staan er nog twee Italiaanse klassiekers op het programma van Van der Poel. “Die wedstrijden zullen allicht te lastig zijn, maar het kan nooit geen kwaad om er ervaring op te doen met het oog op de volgende jaren of met wat dit seizoen nog volgt van wedstrijden. Het seizoen is pas gedaan eind oktober.”

Chapeau voor Van Aert

Tot slot had Roodhooft lof voor Wout van Aert. “Zeer straf. Als je de voorbije maanden alle verhalen van de specialisten las dat hij niet meer zijn oude niveau zou halen, dan heeft hij toch wel berenwerk verzet tijdens zijn revalidatie. Dat hij Milaan-Sanremo kan winnen, heeft hij zelf afgedwongen. Chapeau.”