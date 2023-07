Christoph Roodhooft over Jasper Philipsen: “Kunnen nu wel zeggen dat hij de beste sprinter is”

Video

Jasper Philipsen liet Alpecin-Deceuninck deze woensdag alweer juichen in de Tour de France. In Moulins sprintte hij naar zijn vierde etappezege in anderhalve week. “We kunnen nu wel zeggen dat hij op dit moment de beste sprinter is”, zegt Christoph Roodhooft, ploegmanager bij Alpecin-Deceuninck, voor de camera van WielerFlits.

Eerder sprak Roodhooft ook al met Sporza. “Het is ongelofelijk”, zei hij daar. “Op hoogtestage werd er wel eens gelachen dat we vijf ritten zouden proberen te winnen. Dat was voor alle duidelijkheid voor de grap, maar dat getal komt in zicht.”

“Het parcours is op zich niet slecht uitgetekend voor ons natuurlijk, maar daar moet je ook een beetje geluk mee hebben”, doelt hij erop dat de renners al vroeg het nodige klimwerk voorgeschoteld hebben gekregen. Philipsen verteert dat relatief gemakkelijk vergeleken met andere sprinters. “Die lastige dagen die al voorbij zijn, zullen hem het minste kwaad gedaan hebben. En uiteindelijk blijkt hij dan ook nog over de snelste benen te beschikken. Het komt wel allemaal samen nu.”

Mathieu van der Poel

Terwijl Philipsen de vorige sprints kon rekenen op de hulp van Mathieu van der Poel, kon de Nederlander de sprinter ditmaal niet ondersteunen. MVDP is niet helemaal fit. “Het is bijzonder spijtig voor hem”, zegt Roodhooft. “Maar goed, hij zal er nog wel doorkomen voor het einde van de Tour. Daar zijn we niet bang van. Vandaag heeft de ploeg zich heel goed gered zonder hem. Hij gaf zelf tijdens de koers aan niet helemaal oké te zijn.”

Philipsen gaat ook aan de leiding in het puntenklassement en ziet zijn voorsprong op Bryan Coquard, zijn naaste belager, door de ritzege in Moulins nog verder groeien. Het verschil is nu 145 punten. “Dit is absoluut een goede zaak voor het groen”, aldus Roodhooft.



Ramon Sinkeldam kon de uitspraak van Roodhooft dat Philipsen momenteel de beste sprinter van de wereld is alleen maar beamen. “De credits gaan vooral uit naar Jasper”, zegt de Nederlander over zijn aandeel in de vierde zege van zijn ploeggenoot. “Jonas (Rickaert, red.) en Søren (Kragh Andersen, red.) brengen hem goed in de laatste kilometer, daarna zat hij wat op zichzelf. Maar volgens mij is hij de snelste sprinter van dit moment. Als hij in die positie zit, kan hij het afmaken.”

Mathieu van der Poel nam ditmaal geen plaats in de sprinttrein omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Wat veranderde dit voor Sinkeldam? “In principe moet ik die jongens nog steeds naar de laatste kilometer brengen, maar het was een beetje nat en chaotisch. Ik moest één keer in de remmen en toen was ik verloren. Helaas heb ik zelf niet heel veel kunnen bijdragen. Dat is een beetje teleurstellend natuurlijk. Zeker als je alsnog wint, dan voel je je een beetje nutteloos. Maar je kan niet elke keer de belangrijkste zijn.”

Lees ook: Tour 2023: Vierde ritzege Jasper Philipsen na sprintduel met Dylan Groenewegen