Christoph Pfingsten (34) hangt fiets aan de haak

Voor Christoph Pfingsten zit zijn actieve wielercarrière erop. De 34-jarige Duitser kwam de voorbije seizoenen uit voor Jumbo-Visma, maar kon na twee jaar niet meer rekenen op een contractverlenging. “Vandaag is het tijd om afscheid te nemen”, laat Pfingsten weten via Instagram.

Pfingsten begon zijn carrière in het veld. De Duitser stond namelijk te boek als een talentvolle crosser en maakte vooral furore met zijn razendsnelle start. De renner won in zijn carrière meerdere kleine veldritten in Duitsland en Tsjechië en kroonde zich in 2012 tot Duits crosskampioen bij de elite. Pfingsten koos op een gegeven moment echter voor een carrière als wegwielrenner en wist zich als knecht op te werken naar WorldTour-niveau, eerst bij BORA-hansgrohe en later in dienst van Jumbo-Visma.

De ervaren Duitser heeft de beslissing om te stoppen zo lang mogelijk voor zich uitgeschoven, maar nu is het hoge woord eruit. “Het is een dag waar bijna alle topsporters bang voor zijn. Het is namelijk tijd om afscheid te nemen. Na 25 jaar in het wielerpeloton is er een einde gekomen aan mijn carrière. Ik moet zowel huilen als lachen. Ik huil, aangezien ik eigenlijk nog niet wil stoppen, maar er kwam door verschillende omstandigheden geen nieuw avontuur meer.”

“Ik kan echter ook lachen omdat ik kan terugkijken op enkele mooie momenten. Ik denk dan aan mijn Duitse veldrittitel voor duizenden fans, of aan mijn vierde plaats in een etappe in de Giro d’Italia. Mijn tweede plek in Rund um Köln was ook een hoogtepunt, net als mijn vice-wereldtitel in het veld in 2009 bij de beloften. Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie momenten, maar die kan ik hier niet allemaal opsommen.”

Pfingsten staat in zijn Instagram-post ook stil bij zijn vrouw Gini, familie, kennissen, vrienden en sponsoren. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor het feit dat ik deze mooie sport zoveel jaren kon beoefenen. Ik heb alles kunnen zien van de wereld en bijzondere mensen mogen ontmoeten. Mijn vader zegt altijd: als er een deur sluit, gaat er ook een andere deur open. Ik weet nog niet wat ik nu ga doen, maar misschien blijf ik op de een of andere manier wel betrokken bij de sport. Bis bald, Ciao, Goodbye, Au revoir, Doei.”