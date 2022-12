Christian Prudhomme: “Tourstart van 2024 is nog lastiger dan die van 2023”

De Tour de France zal in 2024 voor het derde jaar op rij niet in Frankrijk starten. Na Kopenhagen (2022) en Bilbao (2023), is het Italiaanse Florence de volgende buitenlandse stad die het Grand Départ mag organiseren. Koersdirecteur Christian Prudhomme ziet het als de roeping van de Tour om de landsgrenzen over te trekken, zegt hij in gesprek met L’Équipe.

“Wat we in juli in Denemarken hebben meegemaakt, laat zien wat een enthousiasme de Tour de France kan brengen”, zegt Prudhomme. “Door naar deze landen te gaan, zullen we nieuwe fans vinden. Maar er is geen Kopenhagen of Bilbao mogelijk zonder Castelnau-Magnoac en Lacapelle-Marival. De Tour betekent bezoeken brengen aan grote steden in het buitenland, maar ook aan onze eigen Franse dorpen. Het is deze wisselwerking die de Tour zo krachtig maakt.”

Grand Départ 2024

De Tour de France 2024 begint dus met drie etappes op Italiaanse bodem. Op de eerste dag, als het peloton van Florence naar Rimini trekt, wordt gelijk het middengebergte opgezocht. De derde rit lijkt voor de sprinters, maar ook de tweede etappe is verre van eenvoudig. De San Luca (1,9 km aan 10,6%) – bekend uit de Giro dell’Emilia – zal in de finale namelijk twee keer beklommen moeten worden.

“Ik zei bij de presentatie van de Tour van 2023 dat de start vanuit Bilbao erg lastig zou zijn, maar dat geldt nog meer voor het begin van de Tour van 2024. Toen we kozen voor Italië, was dat dan ook zeker niet om het moeilijke terrein uit de weg te gaan”, zegt Prudhomme.

Tien jaar na dato

Terwijl Nederland het Grand Départ bijvoorbeeld al zes keer organiseerde, zal de Tour de France in 2024 voor de eerste keer in de geschiedenis starten in Italië. Florence was wel een van de kanshebbers voor de Tour van 2014, maar dat ging door de toenmalige successen van Britse wielrenners niet door. Yorkshire kreeg dat jaar de voorrang.

“Florence was destijds de grote favoriet”, herinnert Prudhomme zich. “Maar in 2012 won Bradley Wiggins Parijs-Nice én de Tour de France. Op de Olympische Spelen in Londen zagen we drie personages: de koningin, James Bond en Wiggins, in gele t-shirts. Dat overtuigde ons ervan dat om in 2014 vanuit Groot-Brittannië te vertrekken.”

Geschiedenis

Tien jaar later begint de Tour de France dus wel in Florence. Dat is precies honderd jaar nadat de Ronde van Frankrijk voor het eerst gewonnen werd door een Italiaan: Ottavio Bottecchia, die in 1924 en 1925 zegevierde. “Italië is de bakermat van het wielrennen met zijn Campionissimo, Fausto Coppi, en alle andere campionissimo’s. Deze Grand Départ wordt als een romantische reis naar het hart van het land dat zijn stempel heeft gedrukt op de wielergeschiedenis.”

“Herinneringen ophalen is voor mij essentieel, maar dat betekent niet dat we volledig terug moeten vallen in het verleden. Bij de Tour gaat het zowel om het ontdekken van nieuwe plekken als om het respecteren van de geschiedenis, van de kampioenen van toen en de legenden die zij hebben geschreven.”