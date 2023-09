maandag 25 september 2023 om 18:46

‘Chris Froome zal dit seizoen nog een rugnummer opspelden’

We moeten al bijna twee maanden terug voor de laatste wedstrijd van Chris Froome, maar de inmiddels 38-jarige Brit zal dit seizoen volgens wielerwebsite Velo nog in actie komen. De viervoudig Tourwinnaar zou in oktober nog deelnemen aan de Tour of Hainan (5-9 oktober) en de Japan Cup (15 oktober).

Froome kwam dit seizoen nog maar tot 32 koersdagen in het tenue van Israel-Premier Tech. De ronderenner begon zijn seizoen in januari met de Tour Down Under en reed daarna nog enkele eendaagse wedstrijden en rittenkoersen, met onder meer de Ronde van Romandië en La Route d’Occitanie.

De resultaten bleven ook dit jaar echter weer uit, en tot overmaat van ramp werd hij niet geselecteerd voor de Tour de France. “Ik ben natuurlijk teleurgesteld. De Tour de France heeft een speciale plek in mijn hart. Fysiek was ik er klaar voor, maar helaas was ik niet in staat om mij volledig te laten zien de afgelopen wedstrijden door materiaalpech”, was zijn eerste reactie na zijn niet-selectie.

Froome kwam na deze sportieve domper nog maar één keer in actie, maar de gewezen kampioen wist de Czech Cycling Tour (27-30 juli) niet tot een goed einde te brengen. Vervolgens bleef het stil rond Froome, maar de klimmer zou volgende maand toch nog zijn opwachting maken in het verre Oosten. Eerst in de Tour of Hainan, om dan zijn seizoen af te sluiten met de Japan Cup.

Toekomst

Israel-Premier Tech haalde Chris Froome binnen met een miljoenencontract voor 2021, 2022 en 2023, maar de Brit wist niet aan de verwachtingen van teambaas Sylvan Adams te voldoen. Het contract van Froome loopt eind dit seizoen af, maar hij is voorlopig niet van plan om zijn fiets aan de wilgen te hangen. Froome heeft weleens geroepen dat hij tot zijn veertigste door wil.

“Dat zou betekenen dat hij nog twee jaar doorgaat. Hij heeft geen vijfjarig contract, maar het kan aangevuld worden als Chris dat wil”, liet Adams in juli nog weten. “Hij heeft mijn persoonlijke toezegging: hij zal met pensioen gaan als onderdeel van Israel-Premier Tech.”