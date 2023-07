Baas Israel-Premier Tech haalt uit naar Chris Froome: “Hij is het geld absoluut niet waard”

Israel-Premier Tech haalde Chris Froome binnen met een mijoenencontract voor 2021, 2022 en 2023, maar volgens ploegbaas Sylvan Adams heeft de viervoudig Tour de France-winnaar in die jaren niet aan de verwachtingen voldaan. Adams heeft in duidelijke bewoordingen gereageerd op de prestaties van Froome, die ruim vijf miljoen euro per jaar ontvangt: “Dat is hij absoluut niet waard.”

Wint Pogacar op Grand Colombier? Dan ontvang jij een gratis RIDE! Lees ook:

“Hoe kunnen we zeggen dat we waar voor ons geld hebben gehad? We hebben Chris aangetrokken om kopman te zijn van onze ploeg in de Tour de France, maar hij is niet eens hier. Dus dat kan niet beschouwd worden als het geld waard zijn”, aldus Adams tegen CyclingWeekly. “Chris is niet een uithangbord of onderdeel van een PR-strategie. Hij moet onze kopman zijn in de Tour.”

In de zomer van 2019 kwam Froome hard tegen val in de Dauphiné, waarbij hij meerdere botbreuken opliep. Een lange revalidatie volgde en het was onzeker of de Brit ooit nog terug zou keren op niveau. Toch haalde Israel-Premier Tech hem in huis. “We waren heel innovatief om hem terug te brengen en hebben hem geholpen. Maar zijn huidige prestaties hebben niets te maken met die blessures, is mijn opvatting. Al denk ik ook niet dat Chris dat nog gebruikt als excuus”, geeft Adams aan.

“We namen een risico”, erkent de investeerder van de ploeg. “Maar we contracteerden de beste groteronderenner van zijn generatie, en ik wilde het risico nemen als kleine ploeg om zo een rol te spelen in de Tour. Zijn komt heeft ons wel op de kaart gezet, maar dit is geen PR-stunt. Ik dacht dat we iemand gingen hebben die relevant ging zijn in het klassement van de Tour, maar dat is niet gebeurd.”

Froome uit teleurstelling op YouTube

Zelf kwam Froome donderdag met een YouTube-video waarin hij aangaf dat hij graag de Tour 2023 had willen rijden voor Israel-Premier Tech. “Het was een grote teleurstelling. Echt een tegenvaller. Ik had gevoel op de juiste weg te zijn en ik was er fysiek klaar voor”, zei hij daarin. “Maar mijn opbouw was niet ideaal, terwijl ik weet dat ik nog veel te geven heb en kan laten zien.” Zijn volgende koers wordt de Sazka Tour in Tsjechië.

Het contract van de inmiddels 38-jarige Brit loopt eind dit seizoen af. Froome heeft weleens geroepen dat hij tot zijn veertigste door wil. “Dat zou betekenen dat hij nog twee jaar doorgaat. Hij heeft geen vijfjarig contract, maar het kan aangevuld worden als Chris dat wil”, geeft Adams aan. “Hij heeft mijn persoonlijke toezegging: hij zal met pensioen gaan als onderdeel van Israel-Premier Tech.”