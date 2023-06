Froome teleurgesteld na missen Tour de France: “Ik was er fysiek klaar voor”

Chris Froome is teleurgesteld na het mislopen van een selectie voor de Tour de France. De viervoudig Tourwinnaar was er naar eigen zeggen wel klaar voor. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik ben natuurlijk teleurgesteld”, vertelt hij bij GCN. “De Tour de France heeft een speciale plek in mijn hart. Fysiek was ik er klaar voor, maar helaas was ik niet in staat om mij volledig te laten zien de afgelopen wedstrijden door materiaalpech.”

Tijdens de CIC-Mont Ventoux Challenge moest Froome onder meer een aantal keer van fiets wisselen, terwijl hij in La Route d’Occitanie naar verluidt problemen had met de afstellingen van zijn fiets.

Volgend jaar hoopt de 38-jarige coureur, die nog een contract voor twee jaar heeft, opnieuw op een Tourselectie: “Ik hoop in 2024 terug te keren.”