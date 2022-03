Chris Froome start seizoen na knieblessure in Coppi e Bartali

Chris Froome keert terug in koers. De viervoudig Tourwinnaar, die door een knieblessure nog niet in actie kwam in 2022, zal aanstaande dinsdag zijn comeback maken in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Dat meldt zijn ploeg Israel-Premier Tech op haar website.

Froome kampte al langer met verschillende fysieke problemen, toen hij afgelopen winter last van zijn knie kreeg. Het uitproberen van sporten als lopen en zwemmen waren hier debet aan. “Het was geen ideale start van het jaar, omdat ik met die blessure zat. Maar ik heb hard gewerkt om mijn conditie weer op punt te krijgen”, aldus Froome. “Gelukkig was het alleen een kleine terugslag.”

“Ik kijk er naar uit om mijn 2022-seizoen aan te vatten met Coppi e Bartali als eerste wedstrijd. Het is altijd een geweldige ervaring om in Italie te koersen en ik kan niet wachten om mijn teamgenoten terug te zien”, zegt de Brit. Hoe Froome’s programma er na Coppi en Bartali (22-26 maart) uit zal zien, is nog niet bekend. Dit wordt in de komende twee weken beslist.