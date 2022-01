Rik Verbrugghe over Chris Froome: “Weet niet of hij prestaties van weleer nog kan herhalen”

Chris Froome kampt sinds zijn valpartij in de Dauphiné van 2019 al met fysiek malheur van verschillende aard, en onlangs kwam daar ook nog een knieprobleem bij. Hierdoor liep een achterstand in zijn voorbereiding op. “Ik hoop dat hij vanaf half maart kan beginnen koersen”, zegt Rik Verbrugghe, sportief manager van Froome’s ploeg Israel-Premier Tech, in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Chris moest vorig jaar vroeger dan gepland zijn seizoen stopzetten door bilharzia en probeerde in het tussenseizoen enkele andere sporten uit, zoals lopen en zwemmen, om weer op te bouwen. Maar dat leverde hem een knieblessure op. Intussen is hij weer aan het fietsen, weliswaar zonder enige vorm van intensiteit”, vertelt Verbrugghe over zijn renner.

De verwachting is dus dat Froome vanaf half maart weer kan koersen, maar een concreet wedstrijdprogramma ligt er nog niet. Het plan om eerst de Ronde van Rwanda en dan Parijs-Nice te rijden, gaat in ieder geval niet door vanwege de blessure. “Het heeft geen zin om nu al plannen te maken over zijn wedstrijdprogramma. Eerst moet hij honderd procent fit zijn”, klinkt het.

Kan Froome nog terugkeren op zijn oude niveau?

Wat wel duidelijk is, is dat Froome in februari een trainingskamp af zal werken. “Hij gaat mee op stage met de jongens van de opleidingsploeg om aan zijn vormpeil te werken. We weten wat er moet gebeuren om hem op niveau te krijgen en we gaan daar alles aan doen. Maar of Chris nog in staat is om de prestaties van weleer te behalen, daar durf ik niet meer op antwoorden”, erkent Verbrugghe.

Maar ook als de inmiddels 36-jarige Froome zijn niveau niet meer haalt, is hij nog steeds van waarde, legt de Belg uit. Zijn riante loon dankt hij niet enkel aan zijn sportieve kwaliteiten. “Chris is een grote naam. Zijn aanwezigheid opent deuren die anders gesloten zouden blijven. Het draait in het wielrennen ook om naambekendheid en prestige. Chris speelt daarin een grote rol en is binnen onze ploeg een voorbeeld­figuur voor jonge renners”, aldus Verbrugghe.