Knieblessure bezorgt Froome achterstand in voorbereiding op wegseizoen

Chris Froome kent geen vlekkeloze voorbereiding richting het nieuwe wegseizoen. De Brit van Israel Start-Up Nation heeft momenteel last van een knieblessure. Volgens de viervoudig Tourwinnaar is dit een gevolg van overbelasting, zo laat hij weten op zijn eigen Youtube-kanaal.

De inmiddels 36-jarige Froome kan nu een week niet trainen. Het begon allemaal eind december, toen de ronderenner last kreeg van zijn knie. Het gaat om de buitenkant van de knie. Uit enkele scans kwam naar voren dat Froome last heeft van zijn peesblad. “Mijn lichaam was kennelijk nog niet klaar om druk te zetten. Ik ben misschien iets te gretig geweest de voorbije weken”, klinkt het.

Door dit euvel kan Froome nu een week niet trainen en ook daarna moet hij het nog rustig aan doen. “Na een week kan ik weer rustig beginnen met fietsen, maar zal ik nog wel twee tot drie weken aangepast moeten trainen. Dit is een flinke tegenvaller. Ik weet niet wanneer ik mijn seizoen kan en zal beginnen, maar het zal nu wel wat langer duren”, aldus Froome. “Het is erg jammer, maar ik moet er nu het beste van maken.”

Froome heeft nog altijd de hoop dat hij kan terugkeren op het allerhoogste niveau. “Na wat ik allemaal heb meegemaakt, is er geen garantie dat ik nog voor een vijfde keer de Tour kan winnen. Het is en blijft echter wel mijn doel. En of het nu in 2022, 2023 of 2024 is… Ik blijf er net zolang naar toewerken totdat blijkt dat het niet meer mogelijk is”, liet hij in oktober 2021 nog weten.