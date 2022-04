Chris Froome over Ronde van Romandië: “Perfect om me te testen”

Chris Froome won de Ronde van Romandië in het verleden twee keer, in 2013 en 2014. Dit jaar beschouwt de 36-jarige renner van Israel-Premier Tech de Zwitserse rittenkoers vooral als een mogelijkheid om te zien hoe het met zijn vorm is. “De wedstrijd is zeer geschikt om mijn conditie te testen, om te zien hoe de benen het doen”, zei Froome daags voor de start in een gesprek met de organisatie.

Froome, die tijdens de Tour of the Alps nog met WielerFlits sprak over zijn topjaren, doelt daarmee vooral op het gevarieerde parcours in de Ronde van Romandië. “Vooral de bergen zijn hier geweldig. Maar er is een beetje van alles: heuvelachtige etappes, een tijdrit, een bergrit, het is echt de perfecte wedstrijd om te conditie te bekijken met het oog op wat nog komen gaat”, aldus de Brit, die in de proloog 119e werd.

Dienende rol

Eigen ambities voor een klassement heeft Froome niet. “Nee, nee, nee, ik ben hier om elke dag mijn best te doen”, vertelt Froome. Hij zal de komende dagen dienst doen als luxeknecht. “We hebben hier een heel sterk team, met Jakob Fuglsang, Michael Woods en Patrick Bevin, die de Ronde van Turkije won, dus ik zal ze helpen. Het is een goede test voor mij. ”

In het weekend zal de koers Aigle en de naaste regio aandoen, tot genoegen van Froome. “Ik heb veel goede herinneringen aan Aigle, ik verbleef hier een jaar in het World Cycling Centre van de UCI”, aldus de viervoudig Tourwinnaar, die blij is om terug te keren op zijn oude trainingswegen. Na 2017 reed hij de Ronde van Romandië niet meer.