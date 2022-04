Chris Froome blikt terug op topjaren: “Pas jaren later schat je die zeges echt naar waarde”

Volgende maand wordt Chris Froome 37. Van uitbollen wil de viervoudige Tourwinnaar echter niet weten. “Mijn lichaam is volledig hersteld na die zware val (Dauphiné 2019, red). Nu gaat het puur om het harde werk, de kracht opvoeren, het gewicht naar beneden krijgen om zo de vorm op te krikken.” In zijn droomscenario haalt Froome de Israel-selectie voor de Tour de France en is hij dan competitief, zegt hij. “Maar daarvoor moet ik nog stappen zetten.”

Met Miguel Ángel López, Mikel Landa, Pello Bilbao, Romain Bardet, Thibaut Pinot en Richie Porte kunnen ze in de Tour of the Alps pronken met een deelnemersveld van wereldniveau. Toch is dé publiekstrekker nog steeds viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, ook al staat die pas 65ste in het klassement, op een half uur van leider Bilbao, en heeft hij de voorbije jaren geen resultaat meer geboekt.

In de zomer van 2019, tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné, liep de Brit een dubbele dijbeenbreuk, een elleboogfractuur, een gebroken wervel en borstbeen, meerdere ribbreuken en een klaplong op. Dat hij überhaupt vandaag nog renner is, bewijst dat hij over een immense wilskracht beschikt. Maar hoe realistisch is het nog om terug te top te bereiken? Want dat is wat Froome blijft herhalen. Ook deze week.

Progressie

Bij Israel-Premier Tech wordt de Brit met Keniaanse roots in elk geval nog naar waarde geschat. Teamwoordvoerder Mikkel Condé loste hem gedurende deze vijfdaagse van geen vin. Chris Froome spreken was quasi onmogelijk. “Omdat we niet steeds weer willen herhalen wat al is verteld over zijn herstel”, klonk het. Pas na heel wat heen-en-weergemail kregen we toch een go om hem te spreken. Cyclingnews en Cycling Weekly sloten mee aan.

“Met de benen gaat het de goede kant op”, vertelde hij over zijn aanvaardbare prestatie in de tweede etappe in de Tour of the Alps. Een topresultaat leverde dat nog niet op. “Maar belangrijker is dat we merken dat er progressie is”, zegt hij. “En de laatste maand kan ik zeggen dat ik het gevoel heb een stap te hebben gezet. En dat is iets waar ik kan op bouwen.”

“Er zijn een hoop hindernissen overwonnen. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam anders reageert dan vorig jaar. In principe heb ik nu alles vrij, is er niets meer dat me tegenhoudt”, doelt hij op de naweeën van zijn zware tuimelperte in 2019. “Nu gaat het puur om het – harde – werk, de kracht opvoeren, het gewicht naar beneden krijgen. Eigenijk hetzelfde verhaal als vroeger: toewerken naar de juiste vorm. En dat is een grote opluchting.”

“Van de Coppi e Bartali tot nu heb ik een goede progressie gezien. Deze week was ik er op een bepaald moment nog bij toen er in de cols nog 25 of 30 man over was van het peloton. Dat gevoel had ik lang niet gehad en toont dat de trainingen die ik doe, vruchten afwerpt. Niet te vergeten dat ik toch een andere voorbereiding heb gehad dan veel concurrenten. Ik heb hier alleen de Coppi e Bartali in de benen, anderen Parijs-Nice, de Tirreno of Catalonië.” Maar hij bekijkt het seizoen vanuit een breder perspectief, zegt hij. “Na die trage aanloop mik op een actieve zomer en wil tot laat in het seizoen blijven koersen.”

Droomscenario Tour de France

Na deze Tour of the Alps rijdt Froome de Ronde van Romandië. Daarna volgt wat rust en bouwt hij op naar de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. “Ik merkte in het verleden al, toen ik geen tegenslag of problemen had, dat het niet altijd ideaal was te vroeg in vorm te zijn. Als ik in februari, maart al de topvorm te pakken had, werd het moeilijk om die vast te houden tot het einde van de Tour de France. Door die tragere opbouw nu, wil ik het langer rekken. Liefst tot het einde van het seizoen.”

Of Froome effectief ook de Tourstart in Kopenhagen haalt, blijft een open vraag. “Daarvoor wordt de volgende anderhalve maand belangrijk”, zegt hij. “Hoe gaat het dan? Dat zal een test zijn om te zien of ik klaar ben om terug te keren naar een wedstrijd als de Tour. Het zou een droomscenario zijn, zeker als ik daar ook competitief zou zijn. Maar daarvoor moet ik nog een aantal stappen zetten.”

Intussen blikte Chris Froome op onze vraag toch al een keertje terug op zijn carrière. En lijkt hij steeds meer zijn vele triomfen te gaan waarderen. “Ik heb daar intussen goed over kunnen nadenken”, vertelt hij. “Ik verkeerde in die jaren in een bevoorrechte positie, maar op dat moment kan je dat op de een of andere manier niet volledig naar waarde schatten.”

“Door wat ik in 2019 heb meegemaakt, sta ik ook meer stil bij het feit hoe moeilijk het is om mentaal en fysiek honderd procent in orde te zijn, zodat je kan vechten voor die zeges. Dat is zelfs niet normaal, als dat wel allemaal in zijn plooi valt. Eigenlijk vinden we veel te veel dingen misschien te vanzelfsprekend.”

‘Pas jaren later begin je zeges echt te waarderen’

Wout van Aert vertelde onlangs dat hij soms vergeet te genieten. Dat hij op het podium met zijn hoofd bij manier van spreken al met de volgende wedstrijd bezig is. Froome lachte. “Zo herkenbaar. Er is ook nooit een moment om echt te vieren, want je moet onmiddellijk door naar het volgende doel. Dat was bijna bij al mijn overwinningen in de grote rondes zo. Pas jaren na de feiten, begin je dat pas echt te waarderen.”

Froome realiseert zich ook dat het verwachtingspatroon van de buitenwereld hoog is. “Mensen zullen je altijd beoordelen op je laatste resultaat, je laatste prestatie. Mathieu van der Poel won de Ronde van Vlaanderen. Een geweldige triomf. Maar vandaag wordt hem wellicht gevraagd waarom hij ‘maar’ negende was in Parijs-Roubaix. Het is moeilijk aan de top”, klinkt het.

“Zelf heb ik nooit te veel stilgestaan bij de perceptie over mij, wat de (sociale) media en de mensen vertelden. Ik probeerde me zoveel mogelijk af te schermen in mijn bubbel om me niet te laten beïnvloeden. Intussen maak ik wel meer werk van die interactie en maak ik zelfs video’s op YouTube. Mensen zegden dat ze me niet kenden. Nu doe ik moeite om meer op te zijn en te laten zien wie ik ben, ook als mens. Dat is ook een proces waar ik van geniet.”

“En ik ben intussen volwassen genoeg om te herkennen naar wie ik wel en niet moet luisteren. Of ik ooit gedacht heb aan stoppen omdat de mensen dan alleen mijn triomfen zouden herinneren? Dat is geen seconde in mijn opgekomen.”

