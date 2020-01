‘Team Ineos maakt zich zorgen: Froome verlaat trainingskamp’ zaterdag 4 januari 2020 om 10:59

Als we het Italiaanse Bicisports mogen geloven, maakt Team Ineos zich zorgen over de revalidatie van Chris Froome. De viervoudig Tourwinnaar verbleef met zijn ploeggenoten op Mallorca voor een trainingskamp, maar moest al na twee dagen afhaken. De reden: zijn herstel zou meer tijd in beslag nemen dan aanvankelijk gedacht.

Het verhaal van Froome is bekend: de Britse ronderenner kwam tijdens de verkenning van de Dauphiné-tijdrit op hoge snelheid ten val, waardoor hij zijn rechterdijbeen, heup, elleboog en meerdere ribben brak. De viervoudig Tourwinnaar moest vervolgens lange tijd revalideren, maar inmiddels zit de coureur van Team Ineos weer op de fiets.

Zo reed Froome vorig jaar met enkele ploeggenoten al de tijdrit van het Saitama Criterium. De Brit wil dit seizoen geschiedenis schrijven door zijn vijfde Tour te winnen, maar ploegleider Nicolas Portal hield eerder al een slag om de arm. “Ik geloof in zijn herstel, maar het is de vraag of hij ook weer volledig kan terugkeren op zijn oude niveau.”

‘Zware opdracht’

“Het is een zware opdracht, maar we zullen hem 100% steunen in zijn missie. Ik ken Chris, hij wil ontzettend graag zijn vijfde Tour winnen.”, zo vertelde de Fransman begin december. Nu, een maand later, lijkt de kopman een terugval te hebben gehad. Het is dus maar de vraag of Froome op tijd topfit is voor de Ronde van Frankrijk.

Team Ineos is komende zomer overigens niet afhankelijk van de Brit, aangezien de ploeg ook rekent op regerend Tourwinnaar Egan Bernal en Geraint Thomas, die in 2018 de gele trui mee naar Parijs wist te nemen.