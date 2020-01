Chris Froome: “Mijn enige doel is de Tour de France” vrijdag 17 januari 2020 om 18:19

Voor Chris Froome staat dit seizoen alles in het teken van de Tour de France. Voor de Brit voelt het vooruitzicht van een mogelijke vijfde gele trui ‘ongelooflijk’. “Het zorgt voor een geweldige motivatie.”

Froome geeft in een video, die is opgenomen tijdens het trainingskamp van Team Ineos op Gran Canaria, een actuele stand van zaken over het herstel van zijn crash in het Critérium du Dauphiné, nu zeven maanden geleden, zijn gesteldheid en zijn ambities voor dit seizoen. “Ik heb groen licht gekregen om terug te keren op de fiets. Ik bevind me nu in de overgangsfase van herstelperiode naar normale training. Ik voel echt mijn conditie, want ik moet ergens beginnen.”

De Brit geeft aan enorm gelukkig te zijn dat hij weer terug is op de fiets. “Ik ben dankbaar dat alles weer werkt. Ik ben me ervan bewust dat de komende maanden zwaar gaan worden. Ik moet nog veel werk verzetten om weer te komen waar ik stond. Maar ik heb veel steun gekregen en daarom sta ik nu hier. Nu kan ik me echt weer vastbijten in mijn trainingen en ga ik veel kilometers maken om die kracht weer op te bouwen.”

Cruciale periode

Volgens Froome is deze periode cruciaal. “Hier leg ik de basis voor al het harde werk dat komen gaat. Hier moet ik de uren training inhalen die ik de afgelopen maanden moest missen. Dit is zonder twijfel een van de zwaarste tests uit mijn carrière. Mentaal was het moeilijk om te kunnen omgaan met alle dieptepunten. Tegelijkertijd was ik erg druk met mijn revalidatie. Dat hield me bezig en gestimuleerd. Elke week zag ik verbeteringen en dat werkte erg bemoedigend.”

“Het enige doel dat ik voor mezelf heb gesteld is de Tour de France”, zegt de viervoudige winnaar. “Tot dan wordt het elke week bikkelen, proberen het meest uit elke trainingsstage en wedstrijd te halen. Hopelijk sta ik dan zo goed mogelijk aan de start in Nice. Het vooruitzicht van het gaan voor een vijfde gele trui is enorm voor mij. Het is een geweldige motivatie. Maar om nu vanuit deze blessure daar te komen, is des te meer een reden om daar weer te staan.”

