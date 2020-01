Team Ineos hakt de knoop door: Carapaz en Dennis naar de Giro donderdag 16 januari 2020 om 18:38

Richard Carapaz en Rohan Dennis richten zich dit jaar op de Giro d’Italia. Dat heeft Dave Brailsford, de grote man achter Team Ineos, laten weten via de kanalen van de Britse formatie. Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas hopen dan weer te schitteren in de Tour de France.

Het was al een tijdje bekend dat Bernal zijn titel zal verdedigen in de Ronde van Frankrijk, terwijl Thomas en de terugkerende Froome ook hopen op een nieuwe eindzege. Carapaz – die nieuw is bij Team Ineos – sprak dan weer de ambitie uit om zijn Giro-titel te verdedigen.

“We hebben echter nog niet gesproken over de Giro, maar de ploeg zal wel met een goed plan komen”, zo vertelde de Ecuadoraan enkele maanden geleden. Team Ineos geeft de 26-jarige Carapaz de vrijheid om zijn Italiaanse droom na te jagen. De klimmer zal in Italië het gezelschap krijgen van een andere aanwinst: Rohan Dennis.

“Het belooft een opwindend seizoen te worden, ik voel een enorme energie”, zo vertelt Brailsford. “We willen het vertrouwen van Ineos terugbetalen. Het is een fantastische organisatie en we werken echt keihard. We proberen nog altijd te verbeteren als ploeg.”