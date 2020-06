‘Chris Froome maakt seizoen af bij Team Ineos, geen tussentijdse transfer’ maandag 29 juni 2020 om 14:25

Chris Froome maakt het seizoen gewoon af bij Team Ineos, dat vertellen bronnen aan Cyclingnews. De Britse kopman zou op het punt hebben gestaan om in augustus een tussentijdse transfer te maken, maar die is van de baan. Froome dient daarmee zijn aflopende contract uit.

Team Ineos heeft op het trainingskamp in Isola 2000 de (contract)besprekingen met Froome heropend, klinkt het. Daar werd ook gesproken over de strategie van de ploeg in de komende Tour de France. Froome krijgt een belangrijke rol in de selectie die aangevoerd wordt door drie kopmannen: naast Froome zijn dat Egan Bernal en Geraint Thomas.

De Tourselectie van Team Ineos is nog niet bekend, maar de plek voor Froome lijkt dus verzekerd. Zijn entourage was bang dat een transferwens van de viervoudig Tourwinnaar voor 2021 gevolgen zou hebben voor zijn plek in de selectie, maar die onzekerheid is dus weggenomen.

Israel Start-Up Nation

Een nieuwe contractaanbieding van Team Ineos voor Froome lijkt nog wel ver weg, waardoor Israel Start-Up Nation de grootste kanshebber is om Froome komende winter in te lijven. De Israëlische WorldTour-formatie stond volgens meerdere berichten ook open voor een vervroegde komst van de Brit, die dit najaar dan als enige kopman aan de Tour de France had kunnen deelnemen.