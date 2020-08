Chris Froome: “Ik lig op schema voor de Tour de France” zondag 2 augustus 2020 om 19:08

Chris Froome lijkt zich vooralsnog geen zorgen te maken over zijn voorbereiding op de Tour de France. De 35-jarige Brit rijdt momenteel met zijn huidige werkgever Team Ineos de Franse rittenkoers Route d’Occitanie en sprak daar met Cyclingnews over zijn vorderingen.

“Ik lig op schema voor de Tour de France”, aldus Froome. “Er is nog een hoop werk te doen, maar dat maakt allemaal deel uit van de opbouw richting de Tour.” Froome reed zijn laatste wedstrijdkilometers tijdens de UAE Tour eind februari, waar hij terugkeerde na een maandenlange revalidatie. Hij erkent dat de verplaatsing van de Tour van juli naar eind augustus hem in de kaart speelde. “Het uitstel van de wedstrijden heeft mij geholpen om terug te keren naar een normale situatie”, geeft hij toe.

Gisteren keerde hij terug in competitie. Hij is tevreden met zijn rentree. “Mijn benen voelden goed. Het was weliswaar de hitte uitgezonderd geen zware etappe, maar het ging me verrassend gemakkelijk af”, kijkt hij terug. “Ik ben blij dat ik weer wedstrijdkilometers kan maken. Mijn grote doel is om klaar te zijn voor de Tour.”

Zijn transfer naar Israel StartUp Nation deed vorige maand het nodige stof opwaaien. “Er zal veel veranderen, maar dat duurt nog een paar maanden. Daar denk ik nu nog niet aan. Ik focus mij er nu op om de rest van het seizoen zo goed mogelijk te presteren.”