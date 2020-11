Chris Froome: “De Alto de l’Angliru is echt meedogenloos”

De Vuelta a España finishte pas in 1999 voor het eerst op de Alto de l’Angliru, maar de klim in de regio Asturië heeft inmiddels een mythische status. Chris Froome kreeg al tweemaal te maken met de duivelse stroken van de Angliru. “Het is echt een meedogenloze klim”, zo vertelt de Brit aan ITV.

De renner van INEOS Grenadiers, winnaar van de Vuelta in 2011 en 2017, wist in het verleden uit te blinken op de loeisteile beklimming. In 2011 kwam hij als derde (na de diskwalificatie van ritwinnaar Juan José Cobo) over de streep, zes jaar later werd hij opnieuw derde. Toch is Froome nog altijd onder de indruk van de Angliru.

“Het is een verschrikkelijk zware klim, zeker in de bochten. Dan schieten de percentages al snel naar de 25%. De tv-camera’s doen geen recht aan de steiltegraad van de Angliru, je moet echt op de fiets zitten om het te voelen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk de verzetten om zo’n beklimming te bedwingen, maar het is echt een meedogenloze klim.”

“Vaak is het zo dat de Angliru in de derde week van een grote ronde opdoemt. En dan heb je ook nog de beklimmingen voor de Angliru, die zeker niet makkelijk zijn. Je begint kortom al met zware benen aan de klim. Het is gewoon onmogelijk om verstoppertje te spelen, ook al heb je nog ploegmaten in steun”, aldus Froome.

