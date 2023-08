Chloe Dygert wordt na ziekte wereldkampioen: “Vier dagen lang gebeden tot God”

Chloe Dygert heeft het geflikt. Vier jaar nadat ze voor het eerste wereldkampioen tijdrijden werd en een kleine drie jaar na haar vreselijke val op het WK tijdrijden in Imola, heeft ze zich opnieuw tot beste tijdrijdster van de wereld gekroond. “Dit is heel speciaal”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Niet alleen voor mij, maar voor iedereen om mij heen. Het team, Canyon//SRAM, USA Cycling, mijn persoonlijke team, de familie… Dit betekent veel voor ons”, vervolgde de Amerikaanse. “Het was vertrouwen in het proces en het plan van God. Ik ben heel dankbaar.”

Vanochtend kwam nog het nieuws naar buiten dat Dygert ziek was. Hoe erg was het? “Ik was heel bang dat ik niet kon starten. Als de wedstrijd gisteren was, had ik niet kunnen starten. Ik heb de laatste vier dagen gebeden dat ik oké zou zijn. Ik ben nog steeds niet honderd procent, maar begon wel met het idee om er alles uit te halen. Het was genoeg. Ik ben echt heel blij.”

“Hoeveel effect het heeft gehad? Ik heb honderd procent gegeven, dat was alles. Grace Brown (die tweede werd, red.) was ook geweldig, zij reed heel sterk. Ik moest alles geven”, aldus de 26-jarige renster. Bij het eerste tussenpunt had Dygert een flinke voorsprong op Brown, maar de Australische kwam in de finale nog heel dicht. Het uiteindelijke verschil was zes seconden. “Dat was heel indrukwekkend. Ik was nerveus, ze eindigde heel sterk. Ik moest op haar letten. Maar ik heb alles gegeven en dat was genoeg.”

