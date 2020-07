Cherel, Gastauer en Warbasse langer bij AG2R La Mondiale dinsdag 28 juli 2020 om 14:39

AG2R La Mondiale heeft drie van haar sterkhouders langer aan zich gebonden. Mikaël Cherel en Larry Warbasse zetten hun handtekening onder een tweejarige contractverlenging, Ben Gastauer tekende voor een seizoen bij.

Teammanager Vincent Lavenu laat weten blij te zijn dat hij ook in de toekomst kan beschikken over de drie renners. Cherel rijdt al sinds 2011 voor de Franse ploeg, Gastauer zelfs al een jaar langer. Warbasse voegde zich vorig jaar bij het team. “Dit zijn drie belangrijke renners. Ze kunnen zich uitstekend wegcijferen voor het collectieve succes van het team.”

Cherel is met zijn 34 jaar de oudste van het drietal. “Mikaël is een getalenteerde renner, vooral in de bergen, en een gerespecteerde wegkapitein. Ben draagt onze kleuren al tien jaar en is een van onze meest gewaardeerde teamleden. Sinds hij bij de ploeg is gekomen, heeft Larry zijn persoonlijke en atletische kwaliteiten bewezen”, aldus Lavenu.