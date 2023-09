maandag 25 september 2023 om 11:57

Oliver Naesen verlengt contract en krijgt andere rol bij AG2R Citroën: “Meer als helper”

Oliver Naesen koerst ook de komende twee seizoenen voor AG2R Citroën. Dat nieuws hing al in de lucht, maar is nu ook officieel aangekondigd door het Franse team. De inmiddels 33-jarige Naesen krijgt wel een andere rol, want hij doet afstand van het kopmanschap. “Ik ga meer werken als ploeggenoot naast onze kopmannen”, vertelt hij.

“Mijn avontuur bij de ploeg gaat verder in een andere rol dan de afgelopen zeven seizoenen”, vertelt Naesen over zijn contractverlenging. Het kopmanschap zegt hij vaarwel. “Natuurlijk blijven de klassiekers het hoogtepunt van het seizoen, daar wil ik stralen. Maar er is veel veranderd de laatste jaren op het hoogste niveau. Ik wil het seizoen daarom anders benaderen en mijn ervaring overdragen naar de jonge renners.”

“Ik ben vastberaden om alles te geven zo lang als ik voor de ploeg rijd”, aldus de voormalige Belgisch kampioen. “Ik ken AG2R Citroën inmiddels van binnen en buiten. Dat ik loyaal blijf aan de ploeg betekent heel veel voor mezelf. Ik kijk uit naar de nieuwe verhalen die we gaan schrijven.”

Nog vier contractverlengingen

Ook Geoffrey Bouchard, Paul Lapeira en Andrea Vendrame hebben hun contract bij AG2R Citroën met twee seizoenen verlengd, tot eind 2025. Het aflopende contract van Larry Warbasse is met een jaar verlengd, tot het einde van het seizoen 2024. Eerder hadden ook al Clément Berthet, Benoît Cosnefroy, Felix Gall en Nans Peters hun contract verlengd.

Volgens ploegbaas Vincent Lavenu is het belangrijk voor de continuïteit binnen de Franse formatie dat deze sterkhouders blijven. “Als nieuwe renners bij ons komen, is het essentieel dat deze renners binnen onze structuur blijven. Zij zijn het cement van de ploeg, deel van onze historie en delen onze filosofie”, stelt hij.