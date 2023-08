Vuelta 2023: AG2R Citroën trekt met vrijbuitersformatie naar Barcelona

De achtkoppige selectie van AG2R Citroën voor de Vuelta a España is bekend. De Franse formatie start niet met een uitgesproken kopman, maar hoopt met onder meer Andrea Vendrame, Dorian Godon en Geoffrey Bouchard goed voor de dag te komen.

Bouchard is op papier misschien wel de beste klimmer van het achttal, maar de 31-jarige Fransman voelt zich nog niet helemaal de oude na een valpartij in het Critérium du Dauphiné. Hierdoor moest hij de Tour de France laten schieten, maar Bouchard kan wel een rugnummer opspelden voor de komende Ronde van Spanje. “Geoffrey is op zoek naar revanche, maar nog niet topfit”, geeft ploegleider Julien Jurdie aan. “Ik denk dat hij beter zal worden gedurende de Vuelta, om uiteindelijk zijn ding te doen in de bergen.”

In de wat meer vlakke etappes kijkt de ploeg vooral naar Vendrame. De 29-jarige Italiaan moest eerder dit jaar nog de Giro d’Italia verlaten na een val en heeft dus ook nog wel wat goed te maken. “Andrea weet hoe hij een rit moet winnen. Met zijn snelheid kan hij meedoen in de sprints, maar hij is tevens een goede puncheur. Hij heeft een goede voorbereiding achter de rug”, schetst Jurdie.

Bijzondere koers voor Cherel

Verder rekent de ploegleiding op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon, de ook niet trage Damien Touzé, Larry Warbasse, Paul Lapeira, Nicolas Prodhomme en Mikaël Cherel. Voor die laatste zal het een bijzondere Vuelta worden: de 37-jarige Cherel neemt na de Ronde van Spanje namelijk afscheid als profwielrenner.

