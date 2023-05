Charlotte Kool tweede in Vuelta: “Marianne Vos had gewoon een betere sprint”

Geen twee op rij voor Charlotte Kool in La Vuelta Femenina. De sprintster van Team DSM moest in La Roda genoegen nemen met de tweede plaats achter Marianne Vos, die ze gisteren nog wist te verslaan. “Ik ben teleurgesteld dat ik het niet kon afmaken”, vertelt ze op de ploegsite na afloop.

“De hele ploeg was geweldig vandaag”, aldus Kool over de waaieretappe, waarin ze knap standhield tot in de finale. “We waren er altijd als het nodig was. We waren echt on fire vandaag. Dat was heel speciaal en daarom ben ik teleurgesteld dat ik het niet kon afmaken.”

In de massasprint bleek Vos sneller. “Ik denk dat zij met iets meer snelheid aankwam en ook gewoon een betere sprint had”, analyseert ze. “Als ploeg deden we alles goed, zoals de snelheid hoog houden in de laatste vijf kilometer om zo late aanvallen te voorkomen. Ik ben heel trots om deel te zijn van deze ploeg.”

Oud-wielrenner Albert Timmer is als ploegleider mee met Team DSM in de Vuelta voor vrouwen. “Ik denk dat we meer dan blij kunnen zijn met vandaag”, vertelt hij. “We hadden graag gewonnen, maar in dit geval moet je zeggen dat Vos sneller was. Dat is het voor nu, dus kunnen we blij zijn met de tweede plek.”

