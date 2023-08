zondag 27 augustus 2023 om 09:52

Chaos in Barcelona: Renners van Jayco AlUla gaan massaal onderuit in ploegentijdrit

De mannen van Team dsm-firmenich reden zaterdag naar een verrassende zege in de ploegentijdrit van de Vuelta a España, maar na afloop ging het toch vooral over de gevaarlijke (koers)omstandigheden en de vele valpartijen. Meerdere renners gingen tegen de vlakte, maar Jayco AlUla spande pas echt de kroon.

De Australische formatie werd vooraf gezien als een gevaarlijke outsider voor de overwinning, met hardrijders als Matteo Sobrero, Michael Hepburn, Callum Scotson, Filippo Zana en Felix Engelhardt aan boord, maar het ging al vrij snel helemaal mis voor de ploeg.

Vlak voor een haakse bocht gingen maar liefst zes van de acht renners van Jayco AlUla onderuit op het spekgladde parcours. De formatie kon zo een goede klassering vergeten, maar had er nog wel belang bij om de schade zoveel mogelijk te beperken. Met Eddie Dunbar, de nummer zeven van de voorbije Giro d’Italia, heeft het team namelijk een klassementsrenner in de gelederen.

Mindere start

Dunbar, die in de laatste bocht voor de finish nog een keer onderuit ging, moest uiteindelijk 51 seconden toegeven op de winnende formatie Team dsm-firmenich. De Ierse klimmer krijgt zo wel een eerste mentale tik te verwerken in deze Ronde van Spanje.

Na afloop was er de nodige kritiek op de organisatie van de Spaanse ronde. “Waarom moeten we zo laat starten? Je hebt een hele dag om deze ploegentijdrit te organiseren terwijl het droog was. Ik weet dat dit me haat gaat opleveren, maar dit was belachelijk. Alle klassementsploegen gingen heel traag, omdat je niets kon zien. Het is heel raar dat we in zulke donkere omstandigheden moeten rijden”, is de duidelijke mening van Remco Evenepoel.