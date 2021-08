Chantal van den Broek-Blaak wint Simac Ladies Tour, derde etappezege voor Vos

Chantal van den Broek-Blaak heeft de Simac Ladies Tour, de opvolger van de Boels Ladies Tour, achter haar naam gezet. In de laatste rit door en rond Arnhem kwam de eindoverwinning van de renster van SD Worx niet meer in gevaar. Marianne Vos boekte op de slotdag haar derde ritzege van de ronde.

De laatste etappe werd verreden op een plaatselijke omloop door Arnhem van acht kilometer, die negentien keer moest worden afgelegd. De ronde liep hier en daar aardig op, wat de vrouwen op den duur zonder twijfel in de benen zouden gaan voelen. Met Chantal van den Broek-Blaak in de gele trui werd om tien uur het startsein gegeven. De wereldkampioene van 2017 verdedigde een voorsprong van twintig seconden op Marlen Reusser en dertig tellen op Ellen van Dijk. Op positie vier volgde Demi Vollering, op 1:03 minuut van het geel van haar ploeggenote.

In de beginfase probeerden verschillende rensters alleen of met een groepje weg te rijden. Ook Katarzyna Niewiadoma, de nummer twee van de vierde rit, probeerde het solo. Pas na negentig kilometer kwam de eerste serieuze ontsnapping tot stand. Ella Harris (Canyon-SRAM), Teniel Campbell (BikeExchange), Trixi Worrack (Trek-Segafredo), Nina Buysman (Parkhotel Valkenburg) en Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma) sloegen de handen ineen en zij zagen Jeanne Korevaar (Liv Racing) nog aansluiten.

Kopgroep rijdt twee minuten weg

Onder erbarmelijke omstandigheden pakte de kopgroep maximaal twee minuten voorsprong. Met nog zes ronden te gaan versnelde het peloton onder aanvoering van SD Worx, de ploeg van Van den Broek-Blaak en Vollering en daardoor begon de voorsprong van de vluchters terug te lopen. Toen het verschil was teruggelopen tot een minuut, liet de Nederlandse ploeg de teugels weer wat vieren. Daarna schoot het peloton weer in gang en met nog drie ronden te gaan was het verschil nog maar een halve minuut.

Het zorgde voor actie bij de vluchters, waardoor Campbell moest lossen en zich in het peloton moest laten terugzakken. Haar ploeggenote Janneke Ensing ging vervolgens in de tegenaanval. De renster van BikeExchange snelde eerst Buysman voorbij, die uit de wedstrijd werd genomen vanwege een verkeerde fietswissel. Met nog vijftien kilometer te gaan sloot ze aan bij de vlucht. Vrijwel meteen reed Ensing bij de overgebleven aanvalsters weg, maar even later kon Korevaar aansluiten bij de BikeExchange-renster.

Daarachter ontplofte de koers en Korevaar en Ensing zagen vijf rensters aanhaken: de vroege vluchters Harris en Beekhuis, en ook Eugénie Duval (FDJ Nouvelle Aquitaine), Silke Smulders (Lotto Soudal) en Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg). Na een lange dag in de aanval viel Harris vooraan weg. Toen het peloton de ontsnapping in zicht kreeg, reden Duval, Smulders en Bredewold weg bij Korevaar, Ensing en Beekhuis. Op drie kilometer van de aankomst werden de laatste drie vluchters ingelopen.

Uiteindelijk draaide de etappe uit op een sprint. Daarin was Marianne Vos de sterkste van het stel. Voor de drievoudige wereldkampioene op de weg was het haar derde overwinning in deze ronde. Eerder zette ze al de proloog door Ede en de vierde rit naar Sweikhuizen achter haar naam.