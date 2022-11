Ceylin del Carmen Alvarado: “Voordeel gehaald uit ‘lead-out’ Marianne Vos”

Nadat ze vorige week vrijdag al de beste was in Niel, won Ceylin del Carmen Alvarado deze zaterdag de Superprestige Merksplas. Ze reed vanaf de eerste ronde alleen op kop. Gemakkelijk was het echter niet, vertelde ze in het flashinterview na afloop.

“Dat leek misschien zo, maar het was constant blijven geven, want achter mij deden ze dat ook. En het rondje was toch wel zwaar”, aldus de renster van Alpecin-Deceuninck, die na de start het spoor volgde van Marianne Vos. De wereldkampioene schoot als een raket uit de startblokken. “Ik heb daar wel een beetje geluk mee gehad, het was een soort goede lead-out. Zij zakte terug, waarna ik vrije baan had. Daar heb ik zeker mijn voordeel uitgehaald.”

Vorige week won Alvarado voor het eerst sinds lange tijd en vloeiden er na afloop tranen. Nu leek ze minder emotioneel. Voelt winnen alweer gewoon? “De eerste keer weer winnen vergeet je niet. Dat was heel speciaal, nu trek ik het door. De vorm is goed, dus je verwacht wel het een en ander. Maar je bent wel heel blij als het eruit komt.”

Zondag wacht opnieuw een cross met de Wereldbeker Overijse. “Ik heb me daar tijdens de wedstrijd eigenlijk helemaal niet mee bezig gehouden”, reageert Alvarado op de vraag of ze zich voor die veldrit gespaard heeft naar het einde toe. “Het is nu wel herstellen en dan proberen om morgen weer zo fris mogelijk aan de start te staan.”