Ceylin del Carmen Alvarado: “Ik heb in de eerste rondes te veel fouten gemaakt”

Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als tweede in de Wereldbeker Val di Sole, achter Puck Pieterse. Naar eigen zeggen had ze het laten liggen in de beginfase. “Ik denk dat ik een beetje te veel fouten maakte in de eerste twee rondes”, vertelt ze in het flashinterview na afloop.

“Ik viel een paar keer en verloor de aansluiting met Puck”, legt ze uit. “Daarna reden we ongeveer op dezelfde snelheid. Het waren echt de eerste paar rondes. Maar ik kan tevreden zijn met de tweede plek.”

De Wereldbeker Val di Sole leek een onvervalste sneeuwcross, maar Alvarado zag dat toch een beetje anders. “Ik denk dat dit het gladste parcours waar ik ooit op heb gereden. Er was veel ijs. Soms kon je het niet eens zien. Je reed gewoon op ijs, het was niet eens sneeuw meer.”