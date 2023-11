maandag 13 november 2023 om 08:37

Ceylin del Carmen Alvarado grijpt de macht in Wereldbeker: “Wil het klassement winnen”

Video Het was een goed weekend voor Ceylin del Carmen Alvarado. Nadat ze zaterdag won in Niels, was ze zondag ook de beste in Dendermonde. Dankzij die laatste zege staat de renster van Alpecin-Deceuninck ook aan de leiding in de Wereldbeker. Wordt dat klassement nu haar hoofddoel dit seizoen? “Ja, ik ga natuurlijk wel mijn best doen om de leiderspositie te behouden”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Natuurlijk, het is nog lang, maar ik wil de prijs wel mee naar huis nemen aan het einde van het seizoen”, aldus Alvarado, die nog niet weet of haar focus op dit klassement ten koste zal gaan van de kampioenschappen. “We zien wel hoe het loopt. Voorlopig ben ik leidster en ga ik proberen die plaats te behouden. Lukt dat niet, dan kunnen we misschien een beetje schakelen. Maar zoals ik zei: het seizoen is nog lang, we zullen zien.”

In de Wereldbeker Dendermonde moest Alvarado het opnemen tegen Lucinda Brand, die bij haar rentree in het veld als tweede zou eindigen. “Ik wist niet wat ik van haar moest verwachten. Het kon twee kanten opgaan: of het was heel goed of het was niet zo goed. Ik denk dat ze toch wel goed was vandaag. Ik kreeg haar een rondje mee, maar pakte dan toch een gat. Lucinda is echter geen opgever, dus ik moet blijven gaan tot het gat groot genoeg was.”

Verplaatsingen

Zowel de Superprestige Niel als de Wereldbeker Dendermonde waren zware crossen. “Ik denk niet dat er nog een zwaarder weekend dat dit komt”, lachte Alvarado. Toch wacht er een pittige periode, met hevige verplaatsingen. De volgende Wereldbekers vinden plaats in Troyes (19 november), Dublin (26 november), Flamanville (3 december) en Val di Sole (10 december). Kijkt Alvarado daar tegenop?

“Het had anders gekund vanuit de organisatie, maar het is hoe het is. Sommigen skippen het wel, sommigen niet. Het is natuurlijk niet zo leuk om zaterdags hier te rijden en zondags naar Frankrijk of ergens anders te moeten. Maar als je een klassement zal willen winnen, zal je toch moeten.”