Ceylin del Carmen Alvarado: “Dubbele nominatie is mooie erkenning”

Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado is in onze verkiezing ‘Wielrenner van het jaar 2020‘ twee keer genomineerd. De 22-jarige kopvrouw van Alpecin-Fenix is hiervan gecharmeerd. “Ik vind het leuk, ja. Het is een erkenning voor de mooie resultaten van vorige winter.”

Ceylin del Carmen Alvarado brak vorige winter helemaal door met maar liefst zestien overwinningen in het veld, waaronder zowel het NK als het wereldkampioenschap. Nota bene telkens in de elite-categorie terwijl ze op papier nog belofte was. Het leverde haar een nominatie op voor zowel de Keetie van Oosten-Hage Trofee (beste wielrenster) als de Gerrie Knetemann Trofee (Renner voor de Toekomst).

“Mooi”, lacht de vrolijke krullenbol. “Niet dat ik daar nu echt mee bezig ben, maar ik zie het toch als een erkenning voor mijn prestaties. Het zou mooi zijn als ik er ook eentje binnenhaal. Misschien heb ik wel een kans in de Gerrie Knetemann Trofee. In de andere categorie zie ik onder meer Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten in het lijstje staan. Dat zijn echt grote namen.”

“Op mijn best in januari”

Exact een jaar geleden had Alvarado al zes overwinningen op de teller. Deze winter strandt ze voorlopig op vier. Al zijn er door het coronaverhaal uiteraard een aantal wedstrijden minder verreden. Toch is ze met die vier zeges niet helemaal tevreden. “Het kan nog wat beter”, klinkt het. “Maar we zijn amper halverwege het seizoen. Het is niet zo dat ik bang ben dat het niet meer in orde komt.”

“Als je niet Mathieu van der Poel heet, is het ook lastig om het hele jaar door te knallen. Dus neem je als renster ook af en toe wat gas terug. Doel is wel om richting de kampioenschapsmaand op mijn best te zijn. Dat hebben we vooraf ingecalculeerd.” Alvarado staat voor een drukke kerstperiode, waarin ze de focus legt op de wereldbekerwedstrijden. “Mijn programma voor de komende weken ligt vandaag nog niet helemaal vast. Ik rijd ook niet alles, maar heb vanaf Namen toch een drukke twee weken voor de boeg.”