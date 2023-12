zondag 10 december 2023 om 14:31

Ceylin Alvarado buigt hoofd in Val di Sole: “Te veel fouten kosten mij de overwinning”

Ceylin del Carmen Alvarado leek lange tijd op weg naar de overwinning in de Wereldbeker Val di Sole, maar de leidster in het klassement van de Wereldbeker maakte in de tweede helft van de race meerdere fouten en zag Manon Bakker langszij komen. “Het was heel zwaar en het voelde als Bambi on ice“, kan ze nog wel lachen na de sneeuwcross.

“Het parcours was snel, maar er lag ook zware sneeuw. Het had alles. Op sommige stukken hing het echt goed en had ik de flow te pakken, maar toen maakte ik fout na fout na fout. Dat waren er te veel en dat heeft mij de overwinning gekost”, aldus een zelfkritische Alvarado in het flashinterview. “Je reed overal op ijs, nergens was er echt grip. Het was vaak gokken en daardoor moest je langzaam door de bochten.”

Alvarado moest vorige week een crossweekend overslaan wegens ziekte en dat voelde ze nog altijd. “Dat viel echt tegen”, vertelt ze. “Het was moeilijk om over de limiet te rijden en foutloos te blijven. en ik voelde dat ik heel moe was aan het einde. Uiteindelijk heb ik toch niet gewonnen, maar met die punten voor het wereldbekerklassement ben ik echt blij.”

“De toon werd gelijk gezet in de eerste bocht”

Puck Pieterse werd derde, maar reed vanaf de eerste bocht achter de feiten aan. “Het was heel taai. De toon werd gelijk gezet in de eerste bocht, het was daar zo’n chaos”, vertelt de Nederlandse kampioene. “De rest van de wedstrijd ging het heel goed. Dan reed je lekker, maar werd je ook weer uit de focus gehaald. Dat maakte het heel lastig.”

“Het was best ijzig want het was een harde ondergrond. Je moest ook echt je momenten uitkiezen waar je echt kon fietsen”, aldus Pieterse, die in de finale nog moest afrekenen met Kristyna Zemanova in de strijd om plek drie. “Het was echt spannend, maar het is goed dat ik nog op podium ben geëindigd. Ik wil die streak van podiumplaatsen doorzetten.”

De overwinning van Bakker verraste Pieterse niet: “Ik zag woensdag al dat ze vloog op de training, maar om het zo te bevestigen is heel mooi voor haar.”