zondag 10 december 2023 om 13:59

Manon Bakker verrast met zege in Wereldbeker Val di Sole na duel met Alvarado

Manon Bakker heeft haar eerste grote zege in het veld te pakken. De Nederlandse van Crelan-Corendon rekende in de sneeuw van Val di Sole na een spannende tweestrijd af met Ceylin del Carmen Alvarado. Puck Pieterse, op voorhand de topfavoriet, kwam niet verder dan de derde plaats.

In het Italiaanse skigebied Val di Sole kregen de veldrijders vandaag nog eens een échte sneeuwcross voor de wielen geschoven. Dat alleen al maakt de Italiaanse wereldbekermanche een afspraak om naar uit te kijken, maar helaas: aardig wat toppers kiezen in dit weekend voor een trainingskamp in warmere oorden. Wereldkampioene Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst en Inge van der Heijden… Ze schitterden allemaal door afwezigheid.

Behoedzame start

Maar, met Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker, Maghalie Rochette en thuisfavoriete Sara Casasola stonden er gelukkig nog wel enkele interessante namen aan het vertrek in Val di Sole. De van ziekte herstelde Alvarado kende een uitstekende start en pakte de koppositie, maar gleed al bij de eerste de beste gelegenheid onderuit. De Rotterdamse met Dominicaanse roots werd zo gepasseerd door thuisfavoriete Casasola, maar dit bleek slechts van korte duur.

De Tsjechische Kristyna Zemanová – ook nog altijd maar 20 lentes jong – nam brutaal de leiding en sloeg meteen een mooie bres met de eerste achtervolgsters. Alvarado rook het gevaar en maakte al snel de oversteek naar Zemanová. En Pieterse? De Nederlands kampioene, vorig jaar nog glansrijk winnaar in Val di Sole, had duidelijk meer moeite om in haar ritme te komen en verloor zo toch steeds meer terrein. In de spits van de koers reden nog drie vrouwen: Alvarado, Zemanová en Manon Bakker.

Alvarado versus Bakker, Pieterse blijft hangen

Alvarado reed zeker geen foutloze wedstrijd, maar leek wel sterker dan haar twee metgezellen. De leidster in de Wereldbeker ging er alleen vandoor en wist een op het oog geruststellende voorsprong uit te bouwen. Bakker bleef echter wel goed druk zetten en kwam in de voorlaatste ronde plots weer erg dicht op Alvarado. Bij het ingaan van de laatste ronde was de hergroepering weer een feit, en zo konden we ons opmaken voor een spannende tweestrijd in de sneeuw van Val di Sole.

Pieterse was intussen bezig aan een kleine inhaalrace en reed al rond in derde positie, maar dit bleek het hoogst haalbare voor de renster van Fenix-Deceuninck. Pieterse begon met een achterstand van een veertigtal seconden aan de laatste ronde en kwam dan ook niet meer in aanmerking voor de overwinning. Alle ogen waren gericht op Bakker en Alvarado, die inmiddels waren verwikkeld in een intens duel. Bakker voelde haar moment gekomen en nam dan ook resoluut de kop in de vierde en laatste ronde.

De renster van Crelan-Corendon dwong met een combinatie van technisch surplus en pure kracht Alvarado tot het uiterste en die laatste moest na enkele slippertjes capituleren. Bakker bleek ribbedebie, bleef foutloos in de laatste crossminuten en boekte zo de grootste zege uit haar carrière. Alvarado moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plek, maar doet zo wel uitstekende zaken met het oog op de eindzege in de Wereldbeker. Pieterse druppelde als derde binnen, op ruime achterstand.

Wereldbeker veldrijden 2023-2024 in Val di Sole

Uitslag, elitevrouwen

1. Manon Bakker (Crelan-Corendon) – in 46m14s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) – op 23s

3. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) – op 1m35s

4. Kristyna Zemanová (Brilon Racing Team MB) – op 1m47s

5. Sidney McGill (Cervelo/OrangeLiving) – op 2m14s

6. Valentina Corvi (Trinx Factory Team) – op 2m34s

7. Francesca Baroni (Hubo-Remotive) – op 2m46s

8. Maghalie Rochette (Rapha Canyon) – op 3m43s

9. Sara Casasola (FAS Airport Services-Guerciotti) – op 4m06s

10. Katerina Hladiková (Brilon Racing Team MB) – op 4m59s