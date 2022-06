Ceratizit Challenge by La Vuelta: ploegentijdrit als opener, koninginnenrit door Cantabrië

Dat de Ceratizit Challenge by La Vuelta uitbreidt naar een vijfdaagse, werd vorig jaar al bekendgemaakt. Nu is ook het parcours van de rittenkoers gepresenteerd. De wedstrijd, die duurt van 7 tot en met 11 september, begint met een ploegentijdrit in Cantabrië en finisht met een criterium in Madrid.

Op de eerste dag is er een dus een ploegentijdrit. Deze gaat van Marina de Cudeyo naar Marina de Cudeyo en is overwegend vlak. In totaal moeten de teams 19,9 kilometer afleggen. Daags nadien blijft het peloton in Cantabrië, waar ze direct de koninginnenrit van de ronde voorgeschoteld krijgen. De 105,9 kilometer lange rit bevat vijf beklimmingen, waarvan de Campo la Cruz (3,2 km aan 8%) de laatste is. De top van deze helling ligt op zo’n veertien kilometer van de streep in start- en finishplaats Colindres.

De derde etappe is ook niet eenvoudig. Officieel is deze rit richting de regio Castilië en León weliswaar als vlak gecategoriseerd, maar vanwege de Hoces de Bárcena (16 km aan 3,4%) moeten er toch de nodige hoogtemeters overbrugd worden. In rit vier is dit minder het geval. Toch zullen we hier niet de pure sprinters zien, want de finale is wel lastig. De puncheurs kunnen zich uitleven op de slothelling van 2,4 kilometer aan 3,9%. Pas op de laatste dag, tijdens een criterium in Madrid, kunnen we strijd tussen alle snelle vrouwen verwachten.

De Ceratizit Challenge, de vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta a España, werd in 2015 voor het eerst georganiseerd. De inmiddels gestopte Amerikaanse Shelley Olds won de eerste editie en verder staan ook Jolien D’hoore (2016 en 2017), Ellen van Dijk (2018) en Lisa Brennauer (2019 en 2020) op de erelijst. Vorig jaar ging de eindzege naar Annemiek van Vleuten, voor de Zwitserse vrouwen Marlen Reusser en Elise Chabbey.

Rittenschema Ceratizit Challenge by La Vuelta (7-11 september):

07/09 – Etappe 1: Marina de Cudeyo – Marina de Cudeyo (19,9 km, TTT)

08/09 – Etappe 2: Colindres – Colindres (105.9 km)

09/09 – Etappe 3: Camargo – Aguilar de Campoo (96.4 km)

10/09 – Etappe 4: Palencia-Segovia (160 km)

11/09 – Etappe 5: Madrid – Madrid (95.6 km)