Vrouwenkoers Ceratizit Challenge wordt in 2022 vijfdaagse

De Ceratizit Challenge by La Vuelta breidt uit en is volgend jaar een vijfdaagse rittenkoers. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de Vuelta a España voor mannen. De Ceratizit Challenge was afgelopen seizoen nog een vierdaagse.

De Spaanse ronde bestond dit jaar uit etappes naar A Rua, het skistation van Manzaneda, Pereiro de Aguiar en Santiago de Compostela. Voor volgend jaar zal er dus nog een etappe bijkomen. Het is nog even wachten op de presentatie van het definitieve parcours.

De Ceratizit Challenge, de vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta a España, werd in 2015 voor het eerst georganiseerd. De inmiddels gestopte Amerikaanse Shelley Olds won de eerste editie en verder staan ook Jolien D’hoore (2016 en 2017), Ellen van Dijk (2018) en Lisa Brennauer (2019 en 2020) op de erelijst.

Dit jaar ging de eindzege naar Annemiek van Vleuten, voor de Zwitserse dames Marlen Reusser en Elise Chabbey.